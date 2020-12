Für den meist überschaubaren Bedarf der Abpacker steht in Brandenburg ein reichliches Angebot an Speisekartoffeln zur Verfügung. Die Absatzmengen im Lebensmitteleinzelhandel und in den Discountern sind schwach. Mit Großgebindeaktionen versucht der LEH den Absatz anzukurbeln. Bildquelle: Shutterstock.com Dies geht aus dem "Marktinformation Ostdeutschland 48 KW 2020...

Den vollständigen Artikel lesen ...