Wir haben seit Jahren das gleiche "Ringelspiel". Die Produzenten von Lebensmittel beklagen sich, dass die Auflagen immer mehr werden und ihnen niemand die Mehrkosten ab gelten will. Seien dies in der Tierproduktion die "Tierwohl - Aktionen", in der Pflanzenproduktion die "Rückstandsthemen" oder in der Verarbeitung die...

Den vollständigen Artikel lesen ...