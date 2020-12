Der Swisscofel-Vorstand hat einstimmig Christian Sohm zum neuen Geschäftsführer gewählt. Er übernimmt das Amt per Juni 2021 von Marc Wermelinger. Christian Sohm sei eine im Handel und in der Produktion bestens bekannte Persönlichkeit und ein ausgewiesener Kenner der Schweizer Früchte-, Gemüse- und Kartoffelbranche, schreibt Swisscofel in einer Mitteilung....

