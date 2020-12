NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Pharmakonzern Moderna hat bei der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA wie angekündigt eine Notfall-Zulassung für einen Corona-Impfstoff beantragt. Die entsprechenden Daten seien der FDA übermittelt worden, teilte das Unternehmen am Montag (Ortszeit) per Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die FDA setzte daraufhin für den 17. Dezember ein Treffen eines Beratungskomitees an, bei dem der Antrag diskutiert werden solle.

Moderna hatte bereits am Montagmorgen mitgeteilt, noch am selben Tag die Notfall-Zulassung beantragen zu wollen. Parallel sollte auch der Antrag auf eine bedingte Zulassung bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur Ema gestellt, hatte das Unternehmen mitgeteilt. Dazu äußerte sich Moderna im Anschluss zunächst nicht mehr spezifisch.

Der Mainzer Hersteller Biontech hatte zusammen mit dem US-Konzern Pfizer bereits vor rund zwei Wochen eine Notfall-Zulassung in den USA beantragt. Modernas Präparat ist dem Impfstoff von Biontech/Pfizer in der Wirkweise und auch in seiner Wirksamkeit vergleichsweise ähnlich./cah/DP/zb