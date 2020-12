BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Wirtschaftshilfen in der Corona-Krise:

"Wer zahlt das Ganze eigentlich? Diese Frage hat der Fraktionsvorsitzende im Bundestags, Ralph Brinkhaus, aufgeworfen. Und ist dafür vom Nestor der Landesfürsten, Volker Bouffier, jetzt im Parteipräsidium kräftig abgewatscht worden. Denn bisher zahlt der Bund. Das ist eingeübte, aber schlechte Praxis im deutschen Föderalismus. Der Bund hat sich zuletzt - ob in der Bildungs-, in der Familien-, oder in der Flüchtlingspolitik - Zustimmung zu seinen "Projekten" bei den Ländern erkauft. Oft zum Schaden Dritter: Denn die Kosten für Kita-Ausbau und Flüchtlingsintegration bleiben bei den Kommunen hängen."/yyzz/DP/he