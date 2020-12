London (awp) - Rapid Nutrition will seine Aktien nach knapp vier Jahren wieder von der Schweizer Börse SIX dekotieren lassen. Das Unternehmen wolle seine Aktivitäten auf die wachsenden US-Kapitalmärkte konzentrieren, da es Probleme mit dem Schweizer EU-Rahmenwerk und dem Mangel an After-Market-Support und Dienstleistungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...