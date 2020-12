(Meldung ergänzt und umgeschrieben)Zürich/London (awp) - Die Börsenaufsicht der SIX will Rapid Nutrition wegen fehlerhaften Geschäftsabschlüssen sanktionieren. Das Unternehmen seinerseits plant den Rückzug von der Schweizer Börse.Die SIX Exchange Regulation (SER) habe bei einer Untersuchung der IFRS-Jahresabschlüsse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...