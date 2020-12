Am Dienstag stehen sowohl in Europa als auch in den USA zahlreiche Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an.Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag weiter unter der Marke von 1,20 US-Dollar notiert, nachdem er die runde Marke am Tag zuvor erstmals seit etwa drei Monaten übersprungen hatte. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,1958 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend mit 1,1941 Dollar und mehr als im asiatischen Handel. Auch gegenüber dem Schweizer Franken legte der Euro etwas zu.

