DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im November belebt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 54,9 (Oktober: 53,6) Punkte und damit auf den höchsten Stand seit fast zehn Jahren. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im November auf 52,1 (Vormonat: 51,4) Punkte gestiegen. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 AT/Zumtobel Group AG, Ergebnis 1H, Dornbirn

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 3Q, San Francisco

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 4Q, Palo Alto

Im Laufe des Tages:

- DE/Siemens AG, Geschäftsbericht, München

- Axa SA, Investor Day

DIVIDENDENABSCHLAG

LVMH 2,00 EUR

INDEXÄNDERUNGEN

Folgende Index-Änderungen werden zum Handelsbeginn am 1. Dezember wirksam:

+ MSCI Deutschland - NEUAUFNAHME - Bechtle - Hellofresh - Rational + MSCI Deutschland - HERAUSNAHME - Fraport - Metro - Thyssenkrupp

AUSBLICK KONJUNKTUR

- CH 07:45 BIP 3Q PROGNOSE: +6,0% g Vq/-3,2% gg Vj zuvor: -8,2% gg Vq/-9,3% gg Vj - IT 09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 52,0 zuvor: 53,8 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,1 1. Veröff.: 49,1 zuvor: 51,3 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,9 1. Veröff.: 57,9 zuvor: 58,2 09:55 Arbeitsmarktdaten November Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +10.000 gg Vm zuvor: -35.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,3% zuvor: 6,2% - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,6 1. Veröff.: 53,6 zuvor: 54,8 11:00 Verbraucherpreise Eurozone November (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: -0,4% gg Vm/-0,3% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/-0,3% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: -0,6% gg Vm/+0,2% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+0,2% gg Vj - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,2 1. Veröff.: 55,2 zuvor: 53,7 - US 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,5 1. Veröff.: 56,7 zuvor: 53,4 16:00 Bauausgaben Oktober PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 58,0 Punkte zuvor: 59,3 Punkte 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 GB/Auktion 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2026 im Volumen von 3 Mrd GBP 12:30 GB/Auktion 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2041 im Volumen von 2,5 Mrd GBP

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.395,00 0,71 S&P-500-Indikation 3.656,50 0,58 Nasdaq-100-Indikation 12.371,50 0,44 Nikkei-225 26.797,28 1,38 Schanghai-Composite 3.445,32 1,58 +/- Ticks Bund -Future 175,30 -1 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 13.291,16 -0,33 DAX-Future 13.301,00 -0,55 XDAX 13.306,03 -0,57 MDAX 29.301,46 -0,25 TecDAX 3.146,59 0,58 EuroStoxx50 3.492,54 -1,00 Stoxx50 3.054,19 -1,17 Dow-Jones 29.638,64 -0,91 S&P-500-Index 3.621,63 -0,46 Nasdaq-Comp. 12.198,74 -0,06 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 175,31 -32

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften zu Handelsbeginn am Dienstag einen neuen Ausbruchsversuch nach Norden unternehmen. Fundamentale Unterstützung kommt aus China. Dort ist der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im November auf 54,9 von 53,6 Punkte, und damit auf den höchsten Stand seit 2010 gestiegen. Der staatliche Einkaufsmanagerindex hatte im November ebenfalls zugelegt und liegt auch klar im expansiven Bereich. Damit bleibt China der globale Wachstumsmotor. In Europa droht zwar ein erneuter Rückfall in die Rezession wegen der neuen Lockdowns, die Anleger setzen jedoch auf eine starke Erholung im kommenden Jahr. Stützend für die Börsen ist auch die Erwartung, dass die EZB in der kommenden Woche ein großes Lockerungspaket vorlegen wird. Charttechnisch bleibt das September-Hoch bei 13.460 Punkten im Blick. Bis jetzt hätten in diesem Bereich jedes Mal Gewinnmitnahmen eingesetzt, so QC Partners. Der Terminkalender ist weitgehend leer. Die Anleger werden aber auf die Aussagen von Fed-Präsident Jerome Powell zur Corona-Krise vor dem Senatsausschuss für Bank- und Wohnungswesen achten. "Der Fed-Chef wird sicherlich einmal mehr besonders auf die aktuellen Risiken für die US-Wirtschaft hinwiesen. Gleichzeitig wird Powell auf die Notwendigkeit weiterer staatlicher Konjunkturpakete eingehen. So kann Powell maximal Druck auf Republikaner und Demokraten aufbauen, endlich zu einer Einigung zu kommen", heißt es in einer Einschätzung von QC Partners.

Rückblick: Gegen Handelsende drückte eine schwache Wall Street auf die Kurse. Nach den starken Zugewinnen im November hätten Ultimokäufe zunächst gestützt. Auch habe es den Anschein gehabt, als ob die Anleger ein großes Lockerungspaket der EZB in der kommenden Woche vorwegnehmen wollten, hieß es im Handel. Das fundamentale Umfeld bleibt indessen günstig. Bereits am 7. Dezember könnte in Großbritannien mit ersten Impfungen gegen Corona begonnen werden. Größten Verlierer in Europa waren neben Banken die Öl- und Gas-Werte - der Sektorindex verlor 3,4 Prozent, gedrückt auch von den fallenden Ölpreisen. Eingepreist sein sollten die Änderungen in den europäischen Blue-Chip-Indizes. Aus diesen sind zu Handelsbeginn die Aktien der Unilever N.V. entnommen worden. In den Euro-Stoxx-50 kommen Flutter, in den Stoxx-50 Prosus. Die Aktien von Flutter schlossen unverändert, Prosus büßten 2,6 Prozent ein.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Für die Aktien von Wacker Chemie ging es um 2,5 Prozent aufwärts. Siltronic, an der Wacker mit mehr als 30 Prozent beteiligt ist, steht kurz davor, von der taiwanischen Globalwafers gekauft zu werden. Die Titel schossen um 7,6 Prozent auf 122,20 Euro nach oben. Positiv beurteilte ein Marktteilnehmer die Perspektiven von Gerresheimer. Das Unternehmen hat in der Börsen-Zeitung gute Quartalszahlen in Aussicht gestellt. Die Titel gewannen 2,4 Prozent. Kion hat den Bezugspreis für neue Aktien im Rahmen seiner Kapitalerhöhung auf 62,00 Euro pro Aktie festgelegt. Für die Kion-Aktien ging es 8,1 Prozent auf 64,44 Euro nach unten. Der Einstieg von Vestigo bei Corestate kam an der Börse nicht gut an. Die Corestate-Aktie verlor 9,4 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Eine Händlerin von Lang & Schwarz berichtete von hohen Umsätzen, wobei sowohl Käufer als auch Verkäufer stark engagiert waren. Allerdings habe es keine besonderen Storys zu deutschen Werten gegeben.

USA / WALL STREET

Schwächer - Am Montag hat ein überaus starker Monat an der Wall Street mit Verlusten geendet. Die Unsicherheiten rund um die Corona-Pandemie, aber auch die aufgelaufenen Gewinne verleiteten die Anleger zu Verkäufen. Denn der November war der stärkste Monat seit über drei Jahrzehnten. Der S&P-500 hatte sogar den besten November seiner Geschichte. Seit langem bewegt sich der Handel zwischen den Hoffnungen auf die baldige Verfügbarkeit von Corona-Impfstoffen und der aktuell grassierenden Corona-Infektionswelle. Unter den Einzelwerten notierten S&P Global 3,0 Prozent fester. Das Unternehmen kauft die IHS Markit Ltd und wird so zu einem der größten Finanzdatenanbieter in den USA. IHS Markit legten um 7,4 Prozent zu. Moderna machten einen Satz um 20 Prozent nach vorne. Der Impfstoffhersteller will noch an diesem Montag in den USA und Europa Anträge auf Zulassung eines Impfstoffs gegen Covid-19 einreichen. United Airlines hat laut Kreisen damit begonnen, Charterflüge zur Verteilung von Impfdosen der beiden Unternehmen Biontech und Pfizer zu organisieren. Pfizer verteuerten sich um 2,9 Prozent, Biontech rückten um 13 Prozent vor. Die Apple-Aktie profitierte von freundlichen Analystenstimmen. Die Aktie gewann 2,1 Prozent. Advanced Micro Devices verteuerten sich um 6,3 Prozent. CEO Lisa Su ermutigte die Anleger zu Käufen in der Aktie, indem sie auf einer Konferenz 2021 als Wachstumsjahr für PCs ankündigte. Nikola brachen dagegen um 27 Prozent ein. Der Autokonzern General Motors

December 01, 2020 01:41 ET (06:41 GMT)

