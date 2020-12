DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im November belebt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 54,9 (Oktober: 53,6) Punkte und damit auf den höchsten Stand seit fast zehn Jahren. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im November auf 52,1 (Vormonat: 51,4) Punkte gestiegen. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 AT/Zumtobel Group AG, Ergebnis 1H, Dornbirn

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 3Q, San Francisco

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 4Q, Palo Alto

Im Laufe des Tages:

- DE/Siemens AG, Geschäftsbericht, München

- Axa SA, Investor Day

DIVIDENDENABSCHLAG

LVMH 2,00 EUR

INDEXÄNDERUNGEN

Folgende Index-Änderungen werden zum Handelsbeginn am 1. Dezember wirksam:

+ MSCI Deutschland - NEUAUFNAHME - Bechtle - Hellofresh - Rational + MSCI Deutschland - HERAUSNAHME - Fraport - Metro - Thyssenkrupp

AUSBLICK KONJUNKTUR

- CH 07:45 BIP 3Q PROGNOSE: +6,0% g Vq/-3,2% gg Vj zuvor: -8,2% gg Vq/-9,3% gg Vj - IT 09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 52,0 zuvor: 53,8 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,1 1. Veröff.: 49,1 zuvor: 51,3 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,9 1. Veröff.: 57,9 zuvor: 58,2 09:55 Arbeitsmarktdaten November Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +10.000 gg Vm zuvor: -35.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,3% zuvor: 6,2% - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,6 1. Veröff.: 53,6 zuvor: 54,8 11:00 Verbraucherpreise Eurozone November (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: -0,4% gg Vm/-0,3% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/-0,3% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: -0,6% gg Vm/+0,2% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+0,2% gg Vj - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,2 1. Veröff.: 55,2 zuvor: 53,7 - US 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,5 1. Veröff.: 56,7 zuvor: 53,4 16:00 Bauausgaben Oktober PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 58,0 Punkte zuvor: 59,3 Punkte 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 GB/Auktion 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2026 im Volumen von 3 Mrd GBP 12:30 GB/Auktion 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2041 im Volumen von 2,5 Mrd GBP

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.395,00 0,71 S&P-500-Indikation 3.656,50 0,58 Nasdaq-100-Indikation 12.371,50 0,44 Nikkei-225 26.797,28 1,38 Schanghai-Composite 3.445,32 1,58 +/- Ticks Bund -Future 175,30 -1 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 13.291,16 -0,33 DAX-Future 13.301,00 -0,55 XDAX 13.306,03 -0,57 MDAX 29.301,46 -0,25 TecDAX 3.146,59 0,58 EuroStoxx50 3.492,54 -1,00 Stoxx50 3.054,19 -1,17 Dow-Jones 29.638,64 -0,91 S&P-500-Index 3.621,63 -0,46 Nasdaq-Comp. 12.198,74 -0,06 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 175,31 -32

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften zu Handelsbeginn am Dienstag einen neuen Ausbruchsversuch nach Norden unternehmen. Fundamentale Unterstützung kommt aus China. Dort ist der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im November auf 54,9 von 53,6 Punkte, und damit auf den höchsten Stand seit 2010 gestiegen. Der staatliche Einkaufsmanagerindex hatte im November ebenfalls zugelegt und liegt auch klar im expansiven Bereich. Damit bleibt China der globale Wachstumsmotor. In Europa droht zwar ein erneuter Rückfall in die Rezession wegen der neuen Lockdowns, die Anleger setzen jedoch auf eine starke Erholung im kommenden Jahr. Stützend für die Börsen ist auch die Erwartung, dass die EZB in der kommenden Woche ein großes Lockerungspaket vorlegen wird. Charttechnisch bleibt das September-Hoch bei 13.460 Punkten im Blick. Bis jetzt hätten in diesem Bereich jedes Mal Gewinnmitnahmen eingesetzt, so QC Partners. Der Terminkalender ist weitgehend leer. Die Anleger werden aber auf die Aussagen von Fed-Präsident Jerome Powell zur Corona-Krise vor dem Senatsausschuss für Bank- und Wohnungswesen achten. "Der Fed-Chef wird sicherlich einmal mehr besonders auf die aktuellen Risiken für die US-Wirtschaft hinwiesen. Gleichzeitig wird Powell auf die Notwendigkeit weiterer staatlicher Konjunkturpakete eingehen. So kann Powell maximal Druck auf Republikaner und Demokraten aufbauen, endlich zu einer Einigung zu kommen", heißt es in einer Einschätzung von QC Partners.

Rückblick: Gegen Handelsende drückte eine schwache Wall Street auf die Kurse. Nach den starken Zugewinnen im November hätten Ultimokäufe zunächst gestützt. Auch habe es den Anschein gehabt, als ob die Anleger ein großes Lockerungspaket der EZB in der kommenden Woche vorwegnehmen wollten, hieß es im Handel. Das fundamentale Umfeld bleibt indessen günstig. Bereits am 7. Dezember könnte in Großbritannien mit ersten Impfungen gegen Corona begonnen werden. Größten Verlierer in Europa waren neben Banken die Öl- und Gas-Werte - der Sektorindex verlor 3,4 Prozent, gedrückt auch von den fallenden Ölpreisen. Eingepreist sein sollten die Änderungen in den europäischen Blue-Chip-Indizes. Aus diesen sind zu Handelsbeginn die Aktien der Unilever N.V. entnommen worden. In den Euro-Stoxx-50 kommen Flutter, in den Stoxx-50 Prosus. Die Aktien von Flutter schlossen unverändert, Prosus büßten 2,6 Prozent ein.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Für die Aktien von Wacker Chemie ging es um 2,5 Prozent aufwärts. Siltronic, an der Wacker mit mehr als 30 Prozent beteiligt ist, steht kurz davor, von der taiwanischen Globalwafers gekauft zu werden. Die Titel schossen um 7,6 Prozent auf 122,20 Euro nach oben. Positiv beurteilte ein Marktteilnehmer die Perspektiven von Gerresheimer. Das Unternehmen hat in der Börsen-Zeitung gute Quartalszahlen in Aussicht gestellt. Die Titel gewannen 2,4 Prozent. Kion hat den Bezugspreis für neue Aktien im Rahmen seiner Kapitalerhöhung auf 62,00 Euro pro Aktie festgelegt. Für die Kion-Aktien ging es 8,1 Prozent auf 64,44 Euro nach unten. Der Einstieg von Vestigo bei Corestate kam an der Börse nicht gut an. Die Corestate-Aktie verlor 9,4 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Eine Händlerin von Lang & Schwarz berichtete von hohen Umsätzen, wobei sowohl Käufer als auch Verkäufer stark engagiert waren. Allerdings habe es keine besonderen Storys zu deutschen Werten gegeben.

USA / WALL STREET

Schwächer - Am Montag hat ein überaus starker Monat an der Wall Street mit Verlusten geendet. Die Unsicherheiten rund um die Corona-Pandemie, aber auch die aufgelaufenen Gewinne verleiteten die Anleger zu Verkäufen. Denn der November war der stärkste Monat seit über drei Jahrzehnten. Der S&P-500 hatte sogar den besten November seiner Geschichte. Seit langem bewegt sich der Handel zwischen den Hoffnungen auf die baldige Verfügbarkeit von Corona-Impfstoffen und der aktuell grassierenden Corona-Infektionswelle. Unter den Einzelwerten notierten S&P Global 3,0 Prozent fester. Das Unternehmen kauft die IHS Markit Ltd und wird so zu einem der größten Finanzdatenanbieter in den USA. IHS Markit legten um 7,4 Prozent zu. Moderna machten einen Satz um 20 Prozent nach vorne. Der Impfstoffhersteller will noch an diesem Montag in den USA und Europa Anträge auf Zulassung eines Impfstoffs gegen Covid-19 einreichen. United Airlines hat laut Kreisen damit begonnen, Charterflüge zur Verteilung von Impfdosen der beiden Unternehmen Biontech und Pfizer zu organisieren. Pfizer verteuerten sich um 2,9 Prozent, Biontech rückten um 13 Prozent vor. Die Apple-Aktie profitierte von freundlichen Analystenstimmen. Die Aktie gewann 2,1 Prozent. Advanced Micro Devices verteuerten sich um 6,3 Prozent. CEO Lisa Su ermutigte die Anleger zu Käufen in der Aktie, indem sie auf einer Konferenz 2021 als Wachstumsjahr für PCs ankündigte. Nikola brachen dagegen um 27 Prozent ein. Der Autokonzern General Motors

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 01, 2020 01:41 ET (06:41 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

(GM) wird sich nun doch nicht an dem Hersteller batterieelektrischer und brennstoffzellenbetriebener Fahrzeuge beteiligen. Die GM-Aktie gab 2,7 Prozent nach.

Die US-Anleihen tendierten kaum verändert. Die Zehnjahresrendite stieg minimal um 0,2 Basispunkte auf 0,85 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1957 +0,21% 1,1932 1,1946 +6,6% EUR/JPY 124,78 +0,22% 124,50 124,65 +2,4% EUR/CHF 1,0848 +0,11% 1,0836 1,0827 -0,1% EUR/GBP 0,8947 -0,06% 0,8953 0,8956 +5,7% USD/JPY 104,38 +0,02% 104,35 104,35 -4,0% GBP/USD 1,3365 +0,26% 1,3330 1,3340 +0,9% USD/CNH 6,5609 -0,29% 6,5803 6,5826 -5,8% Bitcoin BTC/USD 19.424,25 -0,433 19.508,75 19.506,56 +169,4%

Am Devisenmarkt machte der Bitcoin Furore. Die Kryptowährung erklomm mit 19.857 Dollar den höchsten Stand ihrer Geschichte. Die Bitcoin-Futures durchbrachen sogar die 20.000-Dollar-Marke. Derweil notierte der Euro weiter über der 1,19er-Marke bei 1,1930 Dollar, kam aber vom Tageshoch knapp unter 1,20 deutlich zurück. Der Dollar-Index drehte mit der wieder gestiegenen Vorsicht 0,3 Prozent ins Plus.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,98 45,34 -0,8% -0,36 -19,7%

Die Ölpreise gaben nach den kräftigen Gewinnen in der Vorwoche nach. Mit Spannung wird das Opec-Treffen erwartet, auf dem die künftige Förderpolitik verhandelt wird. Zwar wird mit einer Verlängerung der bis Ende des Jahres laufenden Förderbeschränkungen gerechnet, doch soll es erste Abweichler geben. Die US-Sorte WTI verlor 0,7 Prozent auf 45,20 Dollar, Brent gab 1,2 Prozent nach auf 47,59 Dollar. Auf Monatsbasis hat WTI-Öl allerdings im Gleichklang mit dem Aktienmarkt 27 Prozent gutgemacht.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.783,78 1.777,07 +0,4% +6,71 +17,6% Silber (Spot) 22,88 22,75 +0,6% +0,13 +28,2% Platin (Spot) 985,95 967,43 +1,9% +18,53 +2,2% Kupfer-Future 3,46 3,42 +1,3% +0,04 +22,6%

Der Goldpreis reduzierte sich um 0,6 Prozent auf 1.777 Dollar je Feinunze. Die Hoffnungen auf bald verfügbare Corona-Impfstoffe sorgten für Umschichtungen hin zu risikoreicheren Anlagen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Der US-Pharmakonzern Moderna hat am Montag wie angekündigt die Zulassung seines Corona-Impfstoffes in der EU und den USA beantragt. Die entsprechenden Anträge wurden sowohl bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) als auch bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eingereicht, wie der Konzern mitteilte. Moderna ist damit das erste Unternehmen, das die Zulassung eines Corona-Impfstoffes in der EU beantragt hat.

- In Deutschland sind innerhalb eines Tages mehr als 13.600 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 13.604 neue Ansteckungsfälle erfasst. Das waren in etwa so viele wie am Dienstag vor einer Woche, als das RKI 13.554 Neuinfektionen gemeldet hatte.

- Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat vor einer dritten Corona-Welle für den Fall gewarnt, dass die Menschen in Deutschland sich im anstehenden Winter nicht mit großer Vorsicht verhalten. "Wir werden im Winter noch sehr, sehr vorsichtig sein müssen", sagte Merkel bei einem Bürgerdialog mit Polizeibeamten. "Sonst sitzen wir sofort wieder in der nächsten Welle drin", warnte die Kanzlerin.

- Die Corona-Krise ist für 15 Prozent der deutschen Unternehmen existenzbedrohend. Das erklärten diese in der Konjunkturumfrage des Ifo-Instituts. "Gegen den Juni ist das eine Verbesserung, denn da waren es 21 Prozent", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Gleichwohl fühlen sich derzeit 86 Prozent der Reisebüros und -veranstalter bedroht, 76 Prozent der Hotels und 62 Prozent der Gaststätten."

- Die Türkei reagiert mit strikten Ausgangsbeschränkungen auf die dramatisch steigenden Corona-Zahlen: Wie Präsident Recep Tayyip Erdogan nach einer Kabinettssitzung am Montag in Ankara ankündigte, gilt von Dienstag an eine nächtliche Ausgangssperre. Ein kompletter Lockdown inklusive Ausgangsbeschränkungen am Tag soll demnach am Wochenende gelten.

BREXIT

Inmitten der festgefahrenen Verhandlungen mit der EU über ein Handelsabkommen nach dem Brexit hat die britische Regierung betroffene Unternehmen aufgefordert, sich auf das Ende einer Übergangsphase zum Jahresende vorzubereiten. Ungeachtet des Ausgangs der Verhandlungen mit der EU werde es Veränderungen geben, "auf die Unternehmen sich jetzt vorbereiten müssen", erklärte der für die Brexit-Vorbereitungen zuständige Staatssekretär Michael Gove am Dienstag. Es sei "keine Zeit zu verlieren".

OPEC

hat am Montag noch keine Entscheidung über die Verlängerung der Förderbeschränkungen getroffen. Die Entscheidung sei auf Dienstag verschoben worden.

GROSSBRITANNIEN/SCHOTTLAND

Im Falle eines Wahlsiegs ihrer Partei bei den Parlamentswahlen in Schottland im Mai will Regierungschefin Nicola Sturgeon sich für ein zweites Unabhängigkeits-Referendum einsetzen.

US-WAHL

Weitere Schlappen für US-Präsident Donald Trump: Nach einer Reihe anderer umkämpfter Bundesstaaten haben auch Arizona und Wisconsin den Wahlsieg des Demokraten Joe Biden offiziell bestätigt. Der Präsident hat seine Niederlage bei der Wahl vom 3. November immer noch nicht eingestanden.

EU-KLIMAPOLITIK

Die EU könnte zwei ihrer drei für 2020 gesetzten Klimaziele einhalten. Laut einem am Montag veröffentlichten Bericht der Europäischen Umweltagentur (EEA) sank der CO2-Ausstoß im vergangenen Jahr um 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtverbrauch erhöhte sich demnach fast auf die angestrebten 20 Prozent. Allerdings seien die Zahlen für dieses Jahr stark durch den Einbruch der Wirtschaftsleistung während der Corona-Pandemie beeinflusst.

EURO-RETTUNGSFONDS ESM

Europas Finanzminister haben sich auf die Reform des Euro-Rettungsfonds ESM geeinigt. Mit der Vereinbarung werde die Währungsunion "noch robuster gegenüber den Attacken von Spekulanten", erklärte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) nach Beratungen mit seinen Kollegen in einer Video-Konferenz am Montag. Demnach wurde auch der frühere Start eines Abwicklungsfonds für marode Banken beschlossen. Er soll nun 2022 und nicht erst im Jahr 2024 starten.

GRIECHENLAND

Die Euro-Finanzminister haben sich für weitere Schuldenerleichterungen im Umfang von 767 Millionen Euro für Griechenland ausgesprochen. Sie begrüßten bei einer Video-Konferenz am Montag, dass die griechische Regierung dafür geforderte Reformen umgesetzt habe, wobei die widrigen Umstände in der Corona-Pandemie berücksichtigt worden seien. Die Schuldenerleichterungen müssen nun noch auf nationaler Ebene bestätigt werden, bevor sie in Kraft gesetzt werden können.

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Der Leitzins in Australien bleibt auf seinem Rekordtief. Die Reserve Bank of Australia tastete die Zinsen auf ihrer Sitzung am Dienstag nicht an, zeigte sich aber zuversichtlich für eine Erholung der Wirtschaft nach der pandemiebedingten Flaute. Die Zinsen bleiben damit bei 0,1 Prozent. Auch das Ziel für die Rendite der dreijährigen Staatsanleihen bleibt unverändert.

SÜDKOREA

*Südkorea BIP 3Q revidiert -1,1% (vorläufig: -1,3%) gg Vorjahr

*Südkorea BIP 3Q revidiert +2,1% (vorläufig: +1,9%) gg Vorquartal

GERRY WEBER

hat im dritten Quartal unter dem Strich einen kleinen Gewinn erzielt. Das Unternehmen, das Ende 2019 ein Insolvenzverfahren beendet hat, bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr. Im dritten Quartal machte Gerry Weber einen Konzerngewinn von 2,0 Millionen Euro. Das reichte aber nicht, um die Verluste im bisherigen Jahresverlauf auszugleichen. Nach neun Monaten stand ein Verlust von 32 Millionen Euro zu Buche nach einem Fehlbetrag von 256 Millionen im Vorjahr. Die Vorjahreszahlen sind wegen der Insolvenz nur bedingt vergleichbar.

TLG IMMOBILIEN

Sascha Hettrich tritt aus persönlichen Gründen als Aufsichtsratschef der TLG Immobilien AG zurück. Aufsichtsratsmitglied Frank Roseen wurde zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrates bestellt.

CREDIT SUISSE

Der Verwaltungsrat will António Horta-Osório zu seinem nächsten Präsidenten machen. Die Aktionäre sollen auf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung am 30. April 2021 über einen entsprechenden Vorschlag abstimmen, wie das Kreditinstitut mitteilte. Horta-Osório soll Urs Rohner ablösen, der wie bereits angekündigt im kommenden Jahr nach Erreichen der reglementarischen Amtsdauer von zwölf Jahren zurücktreten wird. Horta-Osório ist zurzeit Group Chief Executive der britischen Retail- und Geschäftsbank Lloyds Banking Group.

SWISS RE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 01, 2020 01:41 ET (06:41 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3-

setzt auf neuartige Bündnisse. "Ich kann mir vorstellen, dass in Partnerschaften mit Industriepartnern ein breites Geschäftsfeld steckt", sagte Swiss-Re-Chef Christian Mumenthaler dem Handelsblatt. So gründeten die Schweizer mit dem Autokonzern Daimler ein Joint Venture, um ab 2021 neue digitale Versicherungsangebote zu offerieren. Gemeinsam mit Ikea verkauft Swiss Re in den Schweizer Möbelhäusern bereits seit diesem Jahr Hausrat- und Privathaftpflicht-Versicherungen.

UNICREDIT

steht ein Führungswechsel ins Haus. CEO Jean Pierre Mustier wird zum Ende seines Mandats im April das Unternehmen verlassen.

EXXON

Der US-Ölkonzern schraubt seine Ambitionen zurück, mit hohen Investitionen die Ölproduktion auszuweiten. Zugleich kündigte das Unternehmen für das vierte Quartal Wertberichtigungen von 17 bis 20 Milliarden US-Dollar an. Exxon will kommendes Jahr nur noch 19 Milliarden Dollar oder weniger investieren und danach bis 2025 nur noch 20 bis 25 Milliarden Dollar jährlich. Zuvor hatte die Planung auf jährliche Investitionen von über 30 Milliarden Dollar gelautet.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2020 01:41 ET (06:41 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.