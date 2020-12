Die letzten markanten Höchststände bei EUR/USD markierte das Paar Anfang 2018 mit einem Niveau bei 1,2555 US-Dollar. Nur wenig später geriet die europäische Gemeinschaftswährung erneut unter Druck und fiel bis Anfang 2020 auf einen Wert von gerade einmal 1,0636 US-Dollar zurück. Just mit Beginn des Corona-Crashs an den Finanzmärkten schoss der Euro praktisch gegenüber jeder anderen Währung massiv in die Höhe und markierte im Vergleich zum US-Dollar Anfang Oktober ein Jahreshoch bei 1,2010 US-Dollar. Die folgenden Wochen waren von einer zwischengeschalteten Konsolidierung zurück auf 1,1612 US-Dollar geprägt, in den letzten Tagen erfolgte jedoch ein Anstieg zurück an die aktuellen Jahreshochs. Ein Durchbruch darüber könnte weiteres Kurspotenzial eröffnen und die Rallye unvermindert fortsetzen.

Zwei weitere Ziele noch offen

Sollte sich die Erholungsbewegung bei EUR/USD unvermindert fortsetzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...