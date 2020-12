DJ Bayer macht Großteil seiner Elanco-Aktien zu Geld

FRANKFURT (Dow Jones)--Vier Monate nach dem Verkauf seiner Tiergesundheitssparte hat Bayer sich von einem Großteil der dabei übernommenen Elanco-Aktien getrennt. Bayer platzierte am Montag 54,5 Millionen Aktien der Elanco Animal Health Inc. zum Stückpreis von 30,25 US-Dollar. Den Bruttoerlös bezifferte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit 1,65 Milliarden Euro. Die zeichnenden Kreditinstitute können binnen 30 Tagen weitere 8,175 Millionen Elanco-Aktien zu den gleichen Bedingungen erwerben.

Der Pharma- und Agrarchemiekonzern aus Leverkusen hatte seine Sparte Animal Health Anfang August an Elanco verkauft und dafür im Gegenzug 5,17 Milliarden Dollar und 72,9 Millionen Elanco-Aktien bekommen. Bayer nutzt den Erlös dazu, die mit der Monsanto-Übernahme stark gestiegene Verschuldung abzutragen. Bayer erklärte, den verbliebenen Anteil an Elanco "zu gegebener Zeit" verkaufen zu wollen.

December 01, 2020

