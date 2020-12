DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im November belebt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 54,9 (Oktober: 53,6) Punkte und damit auf den höchsten Stand seit fast zehn Jahren. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im November auf 52,1 (Vormonat: 51,4) Punkte gestiegen. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

TAGESTHEMA II

Der US-Pharmakonzern Moderna hat wie angekündigt die Zulassung seines Corona-Impfstoffes in der EU und den USA beantragt. Die entsprechenden Anträge wurden sowohl bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) als auch bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eingereicht. Moderna ist damit das erste Unternehmen, das die Zulassung eines Corona-Impfstoffes in der EU beantragt hat. Moderna beantragte nach eigenen Angaben eine sogenannte Notfallzulassung, die ein beschleunigtes Verfahren ermöglicht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:05 Salesforce.com Inc, Ergebnis 3Q

22:05 Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,5 1. Veröff.: 56,7 zuvor: 53,4 16:00 Bauausgaben Oktober PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 58,0 Punkte zuvor: 59,3 Punkte 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.658,75 +0,64% Nasdaq-100-Indikation 12.399,00 +0,66% Nikkei-225 26.787,54 +1,34% Hang-Seng-Index 26.582,43 +0,91% Kospi 2.634,25 +1,66% Schanghai-Composite 3.446,46 +1,61% S&P/ASX 200 6.588,50 +1,08%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Nach einem Tag der Schwäche stehen die Börsenampeln auf grün. Gute Konjunkturdaten aus China und Südkorea stützen und machen die Vortagesverluste größtenteils wett. In China ist der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im November auf das höchste Niveau seit zehn Jahren gestiegen. Er bestätigt damit das positive Bild, welches die offiziellen Daten am Vortag bereits vermittelt hatten. Doch für Kauflaune sorgt vor allem das südkoreanische Pendant, das die überzeugendste Geschäftsaktivität seit Jahren anzeigt. Dazu gesellen sich noch oben revidierte BIP-Daten aus Südkorea. In Tokio steigt der Nikkei-225 dank kräftiger Unterstützung vom Devisenmarkt, denn der US-Dollar klettert. Angeführt wird die Liste der Aktiengewinner von den Sektoren Finanzwesen und Konsum. In sind Immobilienwerte gesucht. Nach dem 14-prozentigen Einbruch des Vortages wegen verhängter US-Sanktionen sinkt der CNOOC-Kurs um weitere 3,2 Prozent. Nach schwachen Geschäftszahlen stürzen Sino Biopharmaceutical um 8 Prozent ab. Den Outperformer stellt der Kospi in Seoul. Händler loben die Daten in den höchsten Tönen und verweisen zudem auf sehr positive Exportdaten. Automobil- und Technologietitel sind stark gesucht. Samsung Electronics gewinnen 2,1 Prozent. In Sydney hat der Markt fest geschlossen. Die australische Notenbank hatte Leitzinsen und Zinsausblick bestätigt. Sie geht von positiven Konjunktureffekten durch die Impfstoffentwicklung aus. Die Rabattschlachten um "Black Friday" und "Cyber Monday" haben nach Hochrechnungen der ANZ-Analysten zu einem Rekord-Umsatz geführt. Zudem haben Volkswirte ihre BIP-Schätzungen nach oben genommen. Positiv werden auch weiter steigende Baugenehmigungen gewertet. Die privaten Hauspreise erreichten im November erneut einen Rekordstand. In Neuseeland wurden nach dem Allzeithoch des Vortages Gewinne eingestrichen.

US-NACHBÖRSE

Bei Zoom Video Communications nutzten Anleger exellente Geschäftszahlen, um Kasse zu machen. Denn das Unternehmen stellt einen klaren Gewinner der Heimarbeit und der verringerten Aktivität bei Geschäftsreisen. Die Aktie verlor 5 Prozent. Die Titel hatten im laufenden Jahr aber bereits um satte 600 Prozent angezogen. Exxon Mobil legten dagegen um 0,6 Prozent zu. Der Erdölmulti teilte mit, sich auf kurzfristig aussichtsreiche Erdölprojekte konzentrieren zu wollen. Alcoa gewannen 1,6 Prozent. Der Aluminiumverhütter will sein Aluminium-Walzwerk in Warrick veräußern und sieht den Verkaufserlös bei 670 Millionen Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 29.638,64 -0,91 -271,73 3,86 S&P-500 3.621,63 -0,46 -16,72 12,10 Nasdaq-Comp. 12.198,74 -0,06 -7,11 35,96 Nasdaq-100 12.268,32 0,08 10,10 40,48 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1.851 Mio 529 Mio Gewinner 956 1.712 Verlierer 2.190 1.374 Unverändert 83 98

Schwächer - Am Montag hat ein überaus starker Monat an der Wall Street mit Verlusten geendet. Die Unsicherheiten rund um die Corona-Pandemie, aber auch die aufgelaufenen Gewinne verleiteten die Anleger zu Verkäufen. Denn der November war der stärkste Monat seit über drei Jahrzehnten. Der S&P-500 hatte sogar den besten November seiner Geschichte. Seit langem bewegt sich der Handel zwischen den Hoffnungen auf die baldige Verfügbarkeit von Corona-Impfstoffen und der aktuell grassierenden Corona-Infektionswelle. Unter den Einzelwerten notierten S&P Global 3,0 Prozent fester. Das Unternehmen kauft die IHS Markit Ltd und wird so zu einem der größten Finanzdatenanbieter in den USA. IHS Markit legten um 7,4 Prozent zu. Moderna machten einen Satz um 20 Prozent nach vorne. Der Impfstoffhersteller will noch an diesem Montag in den USA und Europa Anträge auf Zulassung eines Impfstoffs gegen Covid-19 einreichen. United Airlines hat laut Kreisen damit begonnen, Charterflüge zur Verteilung von Impfdosen der beiden Unternehmen Biontech und Pfizer zu organisieren. Pfizer verteuerten sich um 2,9 Prozent, Biontech rückten um 13 Prozent vor. Die Apple-Aktie profitierte von freundlichen Analystenstimmen. Die Aktie gewann 2,1 Prozent. Advanced Micro Devices verteuerten sich um 6,3 Prozent. CEO Lisa Su ermutigte die Anleger zu Käufen in der Aktie, indem sie auf einer Konferenz 2021 als Wachstumsjahr für PCs ankündigte. Nikola brachen dagegen um 27 Prozent ein. Der Autokonzern General Motors (GM) wird sich nun doch nicht an dem Hersteller batterieelektrischer und brennstoffzellenbetriebener Fahrzeuge beteiligen. Die GM-Aktie gab 2,7 Prozent nach.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,14 -0,8 0,15 -105,8 5 Jahre 0,36 -0,6 0,37 -156,3 7 Jahre 0,62 -0,1 0,62 -163,1 10 Jahre 0,85 0,2 0,84 -159,9 30 Jahre 1,58 0,1 1,58 -149,1

Die US-Anleihen tendierten kaum verändert. Die Zehnjahresrendite stieg minimal um 0,2 Basispunkte auf 0,85 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:14h % YTD EUR/USD 1,1959 +0,2% 1,1932 1,1970 +6,6% EUR/JPY 124,81 +0,2% 124,50 124,65 +2,4% EUR/GBP 0,8941 -0,1% 0,8953 0,8974 +5,7% GBP/USD 1,3376 +0,3% 1,3330 1,3340 +0,9% USD/JPY 104,37 +0,0% 104,35 104,15 -4,0% USD/KRW 1107,31 -0,2% 1109,98 1107,67 -4,1% USD/CNY 6,5692 -0,1% 6,5789 6,5862 -5,7% USD/CNH 6,5591 -0,3% 6,5803 6,5796 -5,8% USD/HKD 7,7523 +0,0% 7,7513 7,7510 -0,5% AUD/USD 0,7364 +0,3% 0,7345 0,7382 +5,1% NZD/USD 0,7034 +0,3% 0,7011 0,7026 +4,5% Bitcoin BTC/USD 19.419,75 -0,5% 19.508,75 18.471,75 +169,3%

Bitcoin machte erneut Furore. Die Kryptowährung erklomm mit 19.857 Dollar den höchsten Stand ihrer Geschichte. Die Bitcoin-Futures durchbrachen sogar die 20.000-Dollar-Marke. Derweil notierte der Euro weiter über der 1,19er-Marke bei 1,1930 Dollar, kam aber vom Tageshoch knapp unter 1,20 deutlich zurück. Der Dollar-Index drehte mit der wieder gestiegenen Vorsicht 0,3 Prozent ins Plus.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,01 45,34 -0,7% -0,33 -19,7% Brent/ICE 47,52 47,88 -0,8% -0,36 -21,5%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 01, 2020 02:10 ET (07:10 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Die Ölpreise gaben nach den kräftigen Gewinnen in der Vorwoche nach. Mit Spannung wird das Opec-Treffen erwartet, auf dem die künftige Förderpolitik verhandelt wird. Zwar wird mit einer Verlängerung der bis Ende des Jahres laufenden Förderbeschränkungen gerechnet, doch soll es erste Abweichler geben. WTI verlor 0,7 Prozent auf 45,20 Dollar, Brent gab 1,2 Prozent nach auf 47,59 Dollar. Auf Monatsbasis hat WTI-Öl allerdings im Gleichklang mit dem Aktienmarkt 27 Prozent gutgemacht.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.786,28 1.777,07 +0,5% +9,21 +17,7% Silber (Spot) 22,87 22,75 +0,5% +0,12 +28,1% Platin (Spot) 985,18 967,43 +1,8% +17,75 +2,1% Kupfer-Future 3,45 3,42 +0,7% +0,03 +21,9%

Der Goldpreis reduzierte sich um 0,6 Prozent auf 1.777 Dollar je Feinunze. Die Hoffnungen auf bald verfügbare Corona-Impfstoffe sorgten für Umschichtungen hin zu risikoreicheren Anlagen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

US-INNENPOLITIK

Ein besonders umstrittener Gesundheitsberater von US-Präsident Donald Trump ist zurückgetreten. Scott Atlas, der seit August dem Corona-Krisenstab des Weißen Hauses angehörte, gab seinen Rücktritt bekannt. Der 65-jährige Neuroradiologe stand immer wieder in der Kritik, unter anderem weil er die Wirksamkeit von Masken zur Eindämmung des Coronavirus anzweifelte.

Weitere Schlappen für US-Präsident Donald Trump: Nach einer Reihe anderer umkämpfter Bundesstaaten haben auch Arizona und Wisconsin den Wahlsieg des Demokraten Joe Biden offiziell bestätigt.

GELDPOLITIK USA

Nach Angaben von US-Notenbankchef Jerome Powell hat sein Haus in der Coronavirus-Krise 2 Billionen Dollar zur Stützung von Unternehmen, Städten und Bundesstaaten zur Verfügung gestellt.

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Der Leitzins in Australien bleibt auf seinem Rekordtief. Die Reserve Bank of Australia tastete die Zinsen auf ihrer Sitzung nicht an, zeigte sich aber zuversichtlich für eine Erholung der Wirtschaft nach der pandemiebedingten Flaute. Die Zinsen bleiben damit bei 0,1 Prozent. Auch das Ziel für die Rendite der dreijährigen Staatsanleihen bleibt unverändert.

INFLATION INDONESIEN

Kernverbraucherpreise Nov +1,67% gg Vorjahr (Okt: +1,74%)

KONJUNKTUR JAPAN

Arbeitslosenquote Okt 3,1% (PROG: 3,1%)

KONJUNKTUR SÜDKOREA

BIP 3Q revidiert +2,1% (vorläufig: +1,9%) gg Vorquartal

BIP 3Q revidiert -1,1% (vorläufig: -1,3%) gg Vorjahr

AMAZON /APPLE

Die Entwicklung von Apps für Apple-Geräte soll einfacher werden. Dazu vereinbarten der iPhone-Hersteller und der Internethändler Amazon eine Kooperation. Amazon will mit seiner Cloud-Sparte AWS den App-Entwicklern Zugang zu Apple-Computern geben.

EXXON MOBIL

Der US-Ölkonzern schraubt seine Ambitionen zurück, mit hohen Investitionen die Ölproduktion auszuweiten. Zugleich kündigte das Unternehmen für das vierte Quartal Wertberichtigungen von 17 bis 20 Milliarden US-Dollar an. Exxon will kommendes Jahr nur noch 19 Milliarden Dollar oder weniger investieren und danach bis 2025 nur noch 20 bis 25 Milliarden Dollar jährlich. Zuvor hatte die Planung auf jährliche Investitionen von über 30 Milliarden Dollar gelautet. Im Erdgasbereich sollen keine weiteren Gelder in bestimmte Aktivitäten mehr fließen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2020 02:10 ET (07:10 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.