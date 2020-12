DJ Vorsorge von Credit Suisse reicht in MBIA-Verfahren nicht

Von Olivia Bugault

BARCELONA (Dow Jones)--Die Credit Suisse Group kommt bei einer Altlast aus der Finanzkrise vor einem Jahrzehnt mit ihrer Risikovorsorge nicht aus. Die Schweizer Großbank erklärte am Dienstag, sie müsse in einem langen Rechtsstreits mit dem Anleiheversicherer MBIA Inc. im Zusammenhang mit Garantien auf US-amerikanischen hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS) wahrscheinlich rund 680 Millionen Dollar zahlen.

"Gestern Abend erließ der Richter, der den Vorsitz in diesem Altlastenfall führt, eine Verfügung, die beide Parteien auffordert, Schadensschätzungen in Bezug auf diese Hypotheken vorzulegen, was zu einem Urteil gegen die Credit Suisse von bis zu etwa 680 Millionen Dollar führen könnte", erklärte die Schweizer Bank.

Die Credit Suisse hatte Rückstellungen in Höhe von 300 Millionen Dollar für diesen Fall gebildet und wird sie nach jetzigen Angaben wahrscheinlich erhöhen müssen. Die Bank glaubt jedoch auch, dass sie "gute Gründe" hat, Berufung in dem Fall einzulegen.

2009 hat MBIA zum ersten Mal in New York Klage gegen die Credit Suisse eingereicht. Seither führen beide Finanzunternehmen einem Rechtsstreit um Garantien in Bezug auf RMBS.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2020 02:31 ET (07:31 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.