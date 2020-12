Der Zeitwert des Geldes (Time Value of Money, TVM) ist ein finanzielles Grundprinzip, das beschreibt, wie Geld in der Gegenwart mehr als einen gleichen Betrag in der Zukunft wert ist. Wie das alte Sprichwort sagt: "Ein US-Dollar heute ist mehr wert als ein US-Dollar morgen". Nehmen wir an, du bist der glückliche Gewinner einer Lotterie im Wert von 1 Million US-Dollar, und dir werden zwei Optionen angeboten: Eine Pauschalzahlung im Moment im Wert von 1 Million US-Dollar oder 10 jährliche Zahlungen ...

