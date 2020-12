Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Dank der 8,5-Milliarden-EUR-Platzierung im Rahmen des SURE-Programms lag das Emissionsvolumen in der vergangenen Woche leicht oberhalb der Woche zuvor, so die Analysten der Helaba.Insgesamt dominiere weiterhin der Primärmarkt, auf der sekundären Ebene setze sich die Tendenz relativ geringer Handelsumsätze hingegen fort. Im Wochenverlauf sei damit zu rechnen, dass das eine- oder andere Bundesland nochmals aktiv werde. Angesichts der gestern recht überschaubaren Primärmarktaktivität biete sich ein Blick auf die Entwicklung der ASW-Spreads der europäischen IBOXX-Covered-Bond-Indices (DE, FR, ES, IT) an. Mitte Februar hätten diese allesamt einen deutlichen Anstieg vollzogen, am deutlichsten sei dieser bei den italienischen Papieren (von 25 bis in der Spitze auf rund 65) ausgefallen. ...

