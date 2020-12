Zürich (awp) - Die Aktien des Personaldienstleisters Adecco sind am Dienstag gesucht. Analysten zeigen sich angetan vom Geschäftsverlauf im laufenden vierten Quartal. Auch die neue Strategie wird wohlwollend aufgenommen. Die Adecco-Papiere notieren kurz nach 10 Uhr in einem nur leicht anziehenden Markt 0,9 Prozent im Plus ...

