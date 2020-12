Berlin (ots) - Im November erzielte das gemeinsam vermarktete Angebot von WELT und seinem Timeshiftsender N24 Doku einen Marktanteil von 2,1 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Es ist der höchste Monatsmarktanteil seit Senderbestehen. Den zuvor höchsten Wert von 2,0 Prozent hatte der Sender (damals N24) im März 2011 erreicht. Der Nachrichtensender WELT selbst erzielte im November einen Wert von 1,7 Prozent in der Zielgruppe (ntv: 1,6%). N24 Doku kam auf 0,4 Prozent Marktanteil.Der November im RückblickDer Anschlag in Wien, die US-Wahl 2020, die Zuspitzung der Corona-Krise sowie die Diskussionen und Beschlüsse von Bund und Ländern zu neuen Maßnahmen gegen die Pandemie waren im November die alles bestimmenden Nachrichtenthemen. WELT Nachrichtensender berichtete werktäglich mindestens von 6 bis 20 Uhr durchgehend live und erreichte in diesem Timeslot einen durchschnittlichen Marktanteil von 2,4 Prozent (14-49). Einzelne Nachrichtensendungen auf WELT erzielten Reichweiten von fast einer Million Zuschauern (ab 3 Jahre) und Marktanteile von bis zu 8,2 Prozent (14-49). Das große Zuschauerinteresse am aktuellen Geschehen spiegelt sich auch in der überdurchschnittlich hohen Verweildauer von 30 Minuten wider. Auch hier handelt es sich um einen Rekordwert für den Nachrichtensender.An den Tagen der Bund-Länder-Beratungen zu Corona erzielte der Nachrichtensender jeweils Tagesmarktanteile von 2,7 Prozent. Der mit Abstand stärkste Tageswert wurde aber am 4. November, dem Tag nach der US-Wahl, mit 3,8 Prozent erreicht. Dies war der viertstärkste Tageswert in der Sendergeschichte. Insgesamt war der Sender zur US-Wahl 41 Stunden durchgehend live.YouTube-Channel performt starkDas große Interesse an der WELT-Nachrichtenberichterstattung zeigt sich auch an den deutlich überdurchschnittlichen Nutzungswerten bei YouTube. Der Channel "WELT Nachrichtensender" verbuchte im November über 52,4 Mio Video-Views und 13,7 Mio Unique User. Die Abonnentenzahl ist auf 733.000 gestiegen. Insgesamt erzielte der YouTube-Kanal im letzten Monat 1,8 Milliarden Impressions - so häufig wurde der Content mit dem WELT-Brand-Vorschaltbild auf allen YouTube-Plattformen, vor allem auf Nachrichten-Übersichtsseiten und bei diversen Suchbegriffen angezeigt.Vor allem die Inhalte rund um die US-Wahl hatten beeindruckende Abrufzahlen. Allein der Livestream "WUT IM WEIßEN HAUS: Trump sieht sich umzingelt von Verschwörung, Wahlbetrug und Korruption" erreichte bisher über 2,3 Mio Abrufe und ist damit eines der meistgesehenen WELT-Videos bei YouTube.Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK, VIDEOSCOPE 1.4, Marktstandard: TV, Zeitraum: 01.11.-30.11.2020, Daten z.T. vorläufig gewichtet / YouTube Analytics, Stand: 01.12.2020 / WeltN24 Marketing & Commercial SalesPressekontakt:Andreas ThiemannKommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4622andreas.thiemann@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/4778554