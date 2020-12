Pressemitteilung der Greencells GmbH:

Erfolgreicher Abschluss von drei Solarprojekten in den Niederlanden mit einer Gesamtkapazität von rund 152 MWp

- Über 70 MWp in den Niederlanden für 2021 in der EPC-PipelineDie Greencells GmbH, ein weltweit agierender EPC- und O&M-Dienstleister für Utility-Scale-Solarkraftwerke, setzt ihre Erfolgsgeschichte in den Niederlanden konsequent fort. Im Auftrag des langjährigen Kunden Chint Solar konnten im Rahmen von EPC-Kooperationen mit verschiedenen Partnern wie der Goldbeck Solar GmbH drei Solarprojekte mit einer ...

