Die Prognosen für das CMS kennen nur eine Richtung: nach oben. Proprietäre Systeme wie Squarespace verlieren Marktanteile. W3tech erhebt die Nutzung von Content-Management-Systemen und dabei zeigt sich ein klarer Trend: WordPress baut den Marktanteil weiter aus. So führt das Open-Source-System nicht nur die Spitze der Liste an, sondern wächst auch am schnellsten. Momentan basieren 39,1 Prozent aller Websites im Internet auf dem System. Die Steigerungsrate in den letzten Jahren beträgt im Durchschnitt 2,47 Prozent im...

