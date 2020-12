DJ Daimler zahlt Mitarbeitern in Deutschland Corona-Bonus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autokonzern Daimler würdigt den Einsatz seiner Mitarbeiter in Deutschland während der Corona-Krise mit einem Bonus. Die mehr als 160.000 Tarifbeschäftigten inklusive aller Teamleiter der Daimler AG, der Mercedes-Benz AG, der Daimler Truck AG, des Geschäftsfelds Daimler Mobility sowie aller Tochtergesellschaften in Deutschland sollen demnach eine Sonderzahlung von bis zu 1.000 Euro erhalten, wie der Vorstand in Abstimmung mit dem Gesamtbetriebsrat beschlossen hat. Dieser einmalige "Corona-Bonus" soll die wirtschaftlichen und persönlichen Belastungen mildern und das Engagement und die Flexibilität der Beschäftigten würdigen, teilte der Stuttgarter DAX-Konzern weiter mit. Er wird mit dem Dezember-Entgelt ausgezahlt und ist steuer- und sozialversicherungsfrei.

