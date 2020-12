Seit Jahrzehnten leben wir mit Kunststoffverpackungen, die sich in all unsere Produktbereiche ausgebreitet haben. Sie sind flexibel einsetzbar, bieten gute Barrieren, sind leicht und strapazierfähig sowie gut zu kombinieren. Ausgelöst durch die neue Fokussierung durch Gesetze und auch die Aufmerksamkeit durch den Verbraucher wird Kunststoff seit Kurzem aber nun stark hinterfragt. Aspekte wie fossile Rohstoffquellen und die damit verbundene Umweltverschmutzung, Mikroplastik in Flüssen und Meeren bis hin zu der großen Problematik des Plastikabfalls in den Weltmeeren haben weltweit die Verbraucher ...

