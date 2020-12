Frankfurt (www.anleihencheck.de) - EZB-Bankenaufseher Enria wird nicht müde, vor den zunehmenden Kreditausfallrisiken im Rahmen der Corona-Krise zu warnen, so die Analysten der Helaba.Zudem sehe er eine europäische Initiative als nötig an, um eine "koordinierte Reorganisation" des Bankensektors zu bewerkstelligen. Dass Banken in einem EWU-Mitgliedsstaat andere Bedingungen erfahren könnten als in einem anderen, widerspreche der Bankenunion und so sollte das Thema Reorganisation auf EWU-Ebene vorangetrieben werden. Am Mittag seien die Q4-Zahlen der Bank of Montreal zu beachten. ...

