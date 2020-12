FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS INITIATES SMITH & NEPHEW WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 1900 PENCE - BARCLAYS RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 820 (770) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES VICTREX PRICE TARGET TO 1710 (1680) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS KOSMOS ENERGY PRICE TARGET TO 225 (240) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 35 (25) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN CUTS CRODA TARGET TO 5600 (5700) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BOFA CUTS PETS AT HOME TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 455 (435) PENCE - CREDIT SUISSE INITIATES 3I GROUP WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 1280 PENCE - CREDIT SUISSE RAISES HSBC PRICE TARGET TO 370 (315) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 460 (450) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 955 (900) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES FEVERTREE DRINKS TARGET TO 2550 (1700) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 227 (228) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS CRANSWICK PRICE TARGET TO 3600 (4000) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 1957 (2122) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 1957 (2122) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES AA PLC TO 'HOLD' ('UNDERPERFORM') - TARGET 35 (5) PENCE - JPMORGAN CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 1025 (1125) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2500 (2550) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES UNITED UTILITIES TARGET TO 1050 (1020) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES ROYAL MAIL TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 320 (165) PENCE - LIBERUM RAISES TOPPS TILES PRICE TARGET TO 95 (85) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES M&G PRICE TARGET TO 199 (181) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES MITCHELLS & BUTLERS TARGET TO 330 (290)P - 'EQUAL-WEIGHT' - PEEL HUNT INITIATES OCEAN WILSONS HLDGS WITH 'BUY' - TARGET 1360 PENCE - PEEL HUNT RAISES KEYWORDS STUDIOS TO 'REDUCE' ('SELL') - TARGET 2011 (1523) P. - PEEL HUNT RAISES TOPPS TILES PRICE TARGET TO 75 PENCE - 'BUY' - RPT/DEUTSCHE BANK RAISES DIAGEO TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 3900 (2850) PENCE - RPT/GOLDMAN CUTS WIZZ AIR TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 4180 (4500) PENCE - RPT/GOLDMAN RAISES EASYJET TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 840 (500) PENCE - UBS CUTS WIZZ AIR TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 35.00 (32.20) PENCE - UBS RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1125 (1025) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES IAG PRICE TARGET TO 225 (190) PENCE - 'BUY'



