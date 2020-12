"Die Europäische Zentralbank (EZB) erwägt eine Verlängerung des PEPP um 12 Monate", sagte das Vorstandsmitglied Isabel Schnabel am Dienstag. Zusätzliche Kommentare "Die EZB kann die längere Laufzeit des günstigen TLTRO-Zinses in Erwägung ziehen." "Die EZB ist nicht verpflichtet, das zu tun, was die Märkte von uns erwarten." "Die EZB sollte ihre finanzielle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...