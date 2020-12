2020 neigt sich dem Ende. Jetzt sollten Anleger die kommenden Feiertage nutzen, um Aktien, ETFs & Co. für das neue Börsenjahr in Stellung zu bringen. In diesem Video geben wir Ihnen 5 goldene Tipps, wie Sie jetzt Ihr Wertpapierdepot optimieren und mehr Rendite rausholen können.Wer sein Geld an der Börse investiert und Aktien, ETFs oder andere Wertpapiere besitzt, macht Vieles richtig. Anleger sollten aber regelmäßig ihre Investitionen überprüfen und das eigene Wertpapierdepot optimieren ...

