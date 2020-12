Nach zwei Analystenabstufungen gibt es für Aurubis-Aktionäre heute seitens der Experten gute Nachrichten. Denn die Baader Bank sieht in der Aktie des Kupferkonzerns einen "Top Pick" - und verhilft Aurubis damit zum Ausbruch.Erst stufte am Montag vor einer Woche die Bank of America die MDAX-Papiere von "Neutral" auf "Underperform" ab. Obwohl ein Kupferproduzent, sei Aurubis nicht direkt gekoppelt an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...