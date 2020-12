Köln (ots) - Schnell sein lohnt sich: Noch bis Jahresende sichern sich Kunden die ausgezeichnete Risikolebensversicherung der EUROPA besonders preiswert. Sie können bis zu 25 Monatsbeiträge sparen. Für Paare wird es bis Silvester sogar noch günstiger."Unsere Kunden werden für uns als Versicherer bereits am 1. Januar 2021 ein Jahr älter. Das hat Einfluss auf die Höhe der Beiträge über die gesamte Laufzeit", erklärt Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand der EUROPA Lebensversicherung. Wird der Vertrag also noch 2020 abgeschlossen und der Versicherungsbeginn auf den 1. Dezember 2020 datiert, zahlen Kunden deutlich günstigere Beiträge als bei einem Beginn im neuen Jahr.Bis zu 25 Monatsbeiträge sparenBeispielsweise spart ein 40-jähriger Angestellter so bei einer Laufzeit von 20 Jahren bis zu 25 Monatsbeiträge (Premium-Tarif, Nichtraucher seit mindestens 10 Jahren, Versicherungssumme 200.000 Euro). Besonders schnell und bequem können Vermittler und Kunden die Risikolebensversicherung der EUROPA über den Online-Rechner abschließen. Der eGesundheitsCheck macht dabei ein Sofort-Votum möglich.Bester Schutz für alle BerufsgruppenDie EUROPA punktet aber nicht nur mit günstigen Beiträgen. "Mit unseren erst im September neu aufgelegten Tarifen haben wir unseren Kunden ein perfektes Paket aus Top-Preis und hoher Leistungsfähigkeit geschnürt. Und das sehen nicht nur wir so, sondern auch die Fachpresse", sagt Dr. Helmut Hofmeier. So zeichnete das Magazin Focus Money den Premium-Tarif des Versicherers jüngst für alle getesteten Berufsgruppen mit der Höchstnote "Hervorragend" und als "Beste RLV" aus. Getestet wurde vom Deutschen Finanz-Service Institut (DFSI).Jetzt Partner-Bonus sichernPaare profitieren bis Ende des Jahres zudem doppelt: Schließen zwei Partner jeweils eine Risikolebensversicherung bei der EUROPA ab, so erhält der Vertrag, der als zweites policiert wird, ein Beitragsguthaben in Höhe von 50 Euro.Mehr zur EUROPA Risikolebensversicherung gibt es unter www.europa.de/produkte/risiko-leben (http://www.europa.de/produkte/risiko-leben). Freie Vermittler erhalten für sie speziell aufbereitete Informationen zu den neuen Tarifen und Leistungen der EUROPA beim Makler Service-Team unter 0221 5737-300, per E-Mail an vep@europa.de oder unter www.europa-vertriebspartner.de (https://vep.europa.de/).Über die EUROPADie EUROPA-Gesellschaften gehören zum Continentale Versicherungsverbund. Dieser wird getragen von dem Grundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sich aus der Rechtsform der Obergesellschaft, der Continentale Krankenversicherung a.G., ergibt. Bei der EUROPA wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.Gegründet wurde die EUROPA 1959 in Köln. Dort ist heute noch der Sitz der beiden Unternehmen, der EUROPA Lebensversicherung AG und der EUROPA Versicherung AG.Der Name EUROPA steht für "Versicherung pur", denn die Gesellschaften arbeiten in höchstem Maße kostenbewusst. Daraus resultiert ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Die EUROPA betreut insgesamt rund 1,5 Millionen Versicherungsverträge, rund 1,8 Million Versicherte in Reise-, Rahmen- und Gruppenversicherungsverträgen sowie 16 Millionen Sportversicherte. Ihre Kunden profitieren von einer attraktiven Produktpalette, umfangreichem Service und bedarfsgerechter Beratung. In zahlreichen unabhängigen Tests und Rankings werden die beiden Unternehmen immer wieder ausgezeichnet - für ihre Produkte und ihre Beratungsqualität. Mit 0,8 Prozent gehört die EUROPA laut Zeitschrift für Versicherungswesen zu den deutschen Lebensversicherern mit der niedrigsten Verwaltungskostenquote. Weitere Informationen finden Sie unter www.europa.de (https://www.europa.de).Pressekontakt:Roya Omid-Fardstv. Leiterin UnternehmenskommunikationContinentale Versicherungsverbund auf GegenseitigkeitPressestelle EUROPA VersicherungenTel.: +49 231 919-1208presse@europa.dewww.europa.deOriginal-Content von: EUROPA Versicherungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137981/4778855