Bremen (ots) - Radio Bremen feiert 2020 seinen 75. Geburtstag - ein guter Anlass für eine vergnügliche Reise durch die Zeit! Der Radio Bremen-Film "Total normal?! 75 Jahre Radio Bremen" von Susanne Brahms läuft am Samstag, 5. Dezember 2020, 23.30-00.15 Uhr, im NDR/RB-Fernsehen.Der kleine, feine ARD-Sender von der Weser brachte in den siebeneinhalb Jahrzehnten Großes hervor. Dazu gehören Medienereignisse, die im kollektiven Gedächtnis sind - von Loriot über Rudi Carrell, Hape Kerkeling und dem legendären "Beat-Club" mit Uschi Nerke bis zu Maren Kroymann. Die war schon in den 1990er Jahren mit "Nachtschwester Kroymann" im ARD-Abendprogramm zu sehen. Aktuell räumt die Schauspielerin, Musikerin und Satirikerin mit "Kroymann" alle Preise der Republik ab, lässt es sich aber nicht nehmen, persönlich durch die Radio Bremen-Geburtstagssendung zu führen. Maren Kroymann nimmt Platz auf dem originalen grünen Sofa, auf dem neben dem Mops auch stets Vicco von Bülow saß, und reist quer durch die Historie des Senders.Mit dem Schauspieler Hardy Krüger flog Radio Bremen um die Welt, mit Loriot brachte der Sender die ersten weiblichen Comedytalente wie Evelyn Hamann auf den Schirm. Von Bremen aus bezauberte die junge Katja Riemann im Fernsehspiel "Sommer in Lesmona", einem Straßenfeger im Abendprogramm des Ersten. Die Reportagereihe "Unter deutschen Dächern" deckte immer wieder brisante Themen im gesellschaftlichen Zusammenleben der Deutschen auf. Und die Mutter aller Talkshows, "3nach9", war und ist seit 46 Jahren legendär für spannende Gespräche, turbulente Szenen im Studio und Unterhaltung zum Mitdenken.Radio Bremen war immer mutig. In den 1960er Jahren wurde mit der avantgardistischen Konzert-Reihe "Musica Nova" moderne Musik präsentiert. Später durfte ein vollkommen unbekannter Entertainer aus Holland erste TV-Schritte unternehmen und in den 1990er Jahren haben Millionen zugeschaut, wie Königin Beatrix ihr "lekker Mittagessen" streitig gemacht wurde. 1980 kam dann das oft anarchische buten un binnen hinzu, das erste tägliche TV-Regionalmagazin in der ARD und bis heute eine der erfolgreichsten Sendung dieser Art.Der neuntgrößte ARD-Sender hat Fernsehgeschichte geschrieben, Radio Bremen wurde aber auch von der Geschichte geprägt. Dem Krieg entkommen und der Demokratie verpflichtet gründete sich 1950 voller Enthusiasmus in Bremen der Senderverbund ARD (Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Deutschlands).Frei nach Loriot stellt sich die Frage: "Früher war mehr Lametta"? Radio Bremen startet längst durch ins digitale Zeitalter und hat zahlreiche erfolgreiche Formate, die nicht nur für das junge Publikum gedacht und gemacht sind, etabliert - zum Beispiel die Reportagereihe "Rabiat" als bereits international preisgekrönte Nachfolgerin der "Deutschen Dächer" im Ersten, in der ARD Mediathek und auf YouTube. Zu den neuesten Innovationen zählt auch Bremen NEXT als crossmentale Diversity-Jugendwelle. Und das junge Autorinnen- und Autoren-Format "Y-Kollektiv" und die Sportsatire "Wumms" sind Grimme-Online-Award ausgezeichnete Formate auf funk "made in Bremen".Eine Bremedia-Produktion für Radio Bremen (Redaktion Michaela Herold, Andrea Kinne und Annette Strelow) 2020.Kein bisschen leise - Radio Bremen wird 75!Es begann am 23. Dezember 1945 mit einem einfachen Satz: "Hier ist Radio Bremen" klang es aus den Radios. Das war der Start einer neuen Ära. Seit 75 Jahren ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk Medium und Faktor der freien Meinungsbildung, einer demokratischen, sozialen und kulturellen Gesellschaft - inzwischen natürlich auch im Fernsehen und Online. Radio Bremen sagt im Jubiläumsjahr "Danke": den Hörerinnen und Hörern, Zuschauerinnen und Zuschauern sowie den Nutzerinnen und Nutzern aus Bremen, Bremerhaven und umzu. Mehr unter http://75jahre-radiobremen.de/