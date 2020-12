Hamburg (www.fondscheck.de) - Nachhaltigkeit ist für viele Investoren mittlerweile zu einem zentralen Faktor bei der Anlageentscheidung geworden, so die ARAMEA Asset Management AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Mit der Auflage des ARAMEA Rendite Plus Nachhaltig (ISIN DE000A2DTL78/ WKN A2DTL7) am 1. Dezember 2017 haben wir uns diesem Trend bereits vor einiger Zeit angenommen", meint der Vorstandsvorsitzende Markus Barth von ARAMEA Asset Management. "Zudem sind wir seit längerer Zeit auch Unterzeichner der Principles for Responsible Investment (PRI). Damit haben wir uns auch als Gesellschaft insgesamt den sechs Prinzipien der Vereinten Nationen für nachhaltiges Investieren verschrieben". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...