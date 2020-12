DJ Flughafen Frankfurt nimmt Landebahn Nordwest außer Betrieb

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafen Frankfurt nimmt die Landebahn Nordwest ab dem 14. Dezember temporär außer Betrieb. Hauptgrund sei - wie bereits von April bis Juni dieses Jahres -, dass zunehmend mehr Airlines ihre Flugpläne wegen der aktuellen Entwicklung der Covid-19-Pandemie erneut stark reduzierten, teilte der Flughafenbetreiber Fraport mit. Infolgedessen würden mehr Flugzeuge in Frankfurt zeitweise am Boden belassen, was zusätzliche Abstellflächen zum Parken dieser Flugzeuge erfordere.

Die Entscheidung zur Außerbetriebnahme der Landebahn Nordwest sei von Fraport gemeinsam mit der Deutschen Flugsicherung GmbH (DFS) getroffen worden. Die Wiederinbetriebnahme hänge von der weiteren Verkehrsentwicklung und dem künftigen Stellplatzbedarf für temporär stillgelegte Flugzeuge ab. Die beiden Parallelbahnen Süd und Center sowie die Startbahn 18 bleiben weiterhin in Betrieb.

