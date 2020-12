In den chinesischen Werken Foshan und Anting hat der Volkswagen-Konzern mit der Produktion des vollelektrischen ID.4 und ID.4 Crozz begonnen. Auf Basis des Modularen E-Antriebs-Baukastens (MEB) sollen jährlich 600.000 Einheiten gefertigt werden. Das MEB-Werk in Anting ist das weltweit erste neugebaute MEB-Werk des Volkswagen-Konzerns, das ausschließlich auf die Herstellung von rein elektrischen Fahrzeugen ausgerichtet ist. Durch Standardisierungsmaßnahmen wurde die Investitionen in die Infrastruktur ...

