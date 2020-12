Rund um den Black Friday sind viele Menschen auf Schnäppchenjagd. Wer nicht unkontrolliert Geld zum Fenster hinaus wirft, liest dabei auch gerne Produktbewertungen. Doch sind diese auch immer echt? Eine KI soll es herausfinden. Manch einer reibt sich verwundert die Augen, wenn gerade die neueste Spielekonsole, der neueste Laptop oder das neueste Smartphone veröffentlicht wird und in den Shops der Hersteller und Anbieter schon Hunderte Bewertungen unter dem Produkt sind, die einen darauf hinweisen, was für ein lohnenswerter Kauf das doch sei. Das US-Startup Fakespot will mit Unterstützung einer KI die fleißigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...