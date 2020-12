Stockholm (www.fondscheck.de) - Marvin Mocker verstärkt ab dem 1. Dezember 2020 den deutschen Wholesale-Vertrieb von Nordea Asset Management, so Nordea Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mit dem Hamburger konnte die ideale Besetzung gefunden werden. Der 28-jährige Volkswirt bringt bereits Vertriebserfahrung und ein Netzwerk mit ein. Erste Erfahrungen wurden in der über dreijährigen Tätigkeit als Produktmanager im Investmentpool Netfonds gesammelt. Als Vertriebsmanager war Mocker knapp zwei Jahre bei Fenthum für die Asset Manager Mainfirst und Ethenea in Nord- und Ostdeutschland verantwortlich. ...

