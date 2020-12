Aktienmarkt Österreich - Was gerade so auffällt ... . Bei Betrachtung vieler Perspektiven, Kennzahlen und Bewertungsvergleiche erscheint mir das Potenzial für den Wiener Aktienmarkt derzeit so außergewöhnlich groß, dass ich an dieser Stelle gerne kurz notieren möchte, was mir gerade so auffällt. Als einer, der dem heimischen österreichischen Aktienmarkt immer schon eine besondere Bedeutung und einen großen Stellenwert beigemessen hat, habe ich hier natürlich schon die verschiedensten Anlageperioden mitgemacht. Sei es die eher verhaltene Entwicklung des ATX bis in das Jahr 2001 oder die dann darauffolgende herausragende Performance bis 2007 mit einer beinahe Verfünffachung des Indexwertes. Und dann auch die Entwicklung seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...