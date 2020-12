DGAP-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges

GBC AG: 30. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 08. & 09. Dezember 2020 jetzt online via Zoom // Eine weitere Gesellschaft



01.12.2020 / 13:22

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Augsburg, 01.12.2020

Die 30. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz wird im geplanten Zeitraum vom 08. & 09. Dezember 2020 als Online Konferenz via Zoom stattfinden.

Wir freuen uns sehr über die Teilnahme einer weiteren Gesellschaft: - Exasol AG - Präsentation am 08.12.2020 von 12:55 - 13:30 Uhr

Falls Sie sich bereits zur 30. MKK registriert haben, können Sie HIER die Teilnahme an einem Roundtable für die Exasol AG buchen.

Die Präsentationszeit der DGA Deutsche Grundstücksauktionen AG wurde vorverlegt. Diese findet nun am 08.12.2020 von 11:45 - 12:20 Uhr statt.

Das aktualisierte Programm finden Sie auch auf www.mkk-konferenz.de.

Anmeldeschluss für die Präsentationen ist Freitag, der 04.12.2020, 12:00 Uhr.

Kontakt für Rückfragen:

GBC AG

Marita Conzelmann und Kristina Bauer

Halderstraße 27

86150 Augsburg +49 821 241133-49 oder -44

konferenz@gbc-ag.de

01.12.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de