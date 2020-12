"Könnt ihr mich hören?" - mit diesem Satz beginnen die meisten Videocalls. Und wie enden sie? Richtig, alle sitzen vor ihren Rechnern und winken freundlich in die Kamera. Aber warum eigentlich? Normalerweise klappen wir am Ende eines Meetings das Macbook oder unser Notizbuch zu, trinken schnell den Kaffee aus und verlassen den Raum. Im Online-Meeting hingegen winken wir uns debil grinsend zu - was wir vor Ort, im Büro, wohl niemals tun würden. Warum also kramen wir in Videocalls eine Verhaltensweise hervor, die wir sonst quasi nie einsetzen? Psychopath, wer zum Abschied im VideoCall ...

