Zürich/Spreitenbach (ots) - Velopa und Urban Connect, die beiden führenden Unternehmen für urbane Mobilität und Mobilitätsinfrastruktur in der Schweiz, spannen als Partner zusammen. Gemeinsam bieten sie nachhaltige Mobilitätslösungen, um den Wandel im Pendlerverkehr voranzutreiben.Das Zürcher Startup Urban Connect und Velopa gehen eine Kooperationspartnerschaft ein. Daraus entstehen ganzheitliche Mobilitätslösungen, die auf Unternehmen, Wohnareale sowie Städte und Gemeinden abgestimmt sind. Im Vordergrund steht die Förderung der nachhaltigen Mobilität zwischen Wohn- und Arbeitsort. Ein besonderes Augenmerk gilt zudem der Mikromobilität innerhalb von Firmengeländen und im innerstädtischen Verkehr.Urban Connect bietet Mobilitätsökosysteme in Form von Fahrzeugflotten im All-Inclusive-Abo. Das erfolgreiche Startup stellt je nach Bedarf die benötigte Flotte von E-Autos, E-Bikes, Velos sowie E-Scooter zur Verfügung und betreibt diese im Sharing-Modell mit einer Flat Rate.Velopa entwickelt und produziert urbane Mobilitätsinfrastruktur. Das Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrung und ist Marktführerin bei digitalen und mechanischen Veloparkiersystemen, Velostationen und Zufahrtssteuerungen.Aus der Partnerschaft ergeben sich integrale Mobilitätsmodelle für Firmenkunden, Wohnüberbauungen und Smart Cities. Dazu gehören schadstoffarme E-Fahrzeugflotten in Kombination mit effizienten Zufahrtssystemen, Ladelösungen und Veloparkiersystemen. Claudio Ammann, CEO Velopa AG sagt dazu: "Mit dieser Kooperation setzen wir einen Meilenstein bei der Förderung des ressourcenschonenden Pendlerverkehrs. Gemeinsam stellen wir eine durchgehende und zeitgemässe Mobilitätsplattform zur Verfügung." Judith Häberli, CEO und Gründerin von Urban Connect AG ergänzt: "Die Partnerschaft stärkt unsere Mission, nachhaltige und ganzheitliche Mobilitätslösungen anzubieten. Zusammen mit der Mobilitätsinfrastruktur von Velopa wird unser Sharing-Modell für E-Flotten die Mobilität zwischen Wohn- und Arbeitsort grundlegend verändern."