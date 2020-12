DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

OECD senkt Wachstumsprognose 2021 trotz Impfstoff-Hoffnungen

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat ihre Prognose für die Erholung der Weltwirtschaft 2021 etwas gesenkt. Wichtigster Grund ist die Erwartung, dass die gegen die zweite Pandemiewelle in Europa ergriffenen Maßnahmen das Wachstum bremsen werden. Gleichwohl spricht die OECD davon, dass nun erstmals seit Beginn der Pandemie Hoffnung auf eine "lichtere Zukunft" bestehe, weil es Fortschritte bei Impfstoffen gebe. Die OECD prognostiziert für 2020 einen Rückgang des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 4,2 (September-Prognose: 4,5) Prozent, auf den BIP-Zuwächse von 4,2 (5,0) und 3,7 Prozent folgen sollen.

Eurozone-Inflation bleibt im November negativ

Die Verbraucherpreise im Euroraum sind im November weiter gefallen und liefern der Europäischen Bank (EZB) damit Grund zur Sorge. Im Jahresvergleich sanken die Verbraucherpreise um 0,3 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Meldung mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten ein solches Minus vorhergesagt. Auch im Oktober waren die Preise um 0,3 Prozent gesunken. Negative Inflationsraten sind in der Regel ein Alarmsignal für Währungshüter.

Schnabel: EZB sollte aktuelle Finanzierungsbedingungen sichern

Die Europäische Zentralbank (EZB) muss nach Aussage von Direktorin Isabel Schnabel derzeit vor allem dafür sorgen, die günstigen Finanzierungsbedingungen aufrecht zu erhalten. "Wir müssen uns klarmachen, dass wir schon viel erreicht haben", sagte Schnabel der Nachrichtenagentur Bloomberg und fügte hinzu: "Wir sollten uns nun darauf konzentrieren, diese günstigen Finanzierungsbedingungen so lange wie nötig aufrecht zu erhalten, um damit die Erholung zu unterstützen, mögliche strukturelle Schäden an der Wirtschaft zu verringern und dem negativen Einfluss der Pandemie für den Inflationsausblick entgegenzuwirken."

Industrie im Euroraum hält im November starkes Wachstum aufrecht

Die Geschäftsaktivität im verarbeitenden Gewerbe der Eurozone ist im November zwar gesunken, insgesamt gesehen setzte der Sektor aber sein starkes Wachstum fort. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) sank von 54,8 auf 53,8 Punkte, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 53,6 Zähler ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet.

Deutsche Industrie setzt Aufschwung im November fort

Die Geschäfte des verarbeitenden Gewerbe Deutschlands haben auch im November floriert, doch der Sektor verlor etwas an Schwung. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) der Industrie sank auf 57,8 Punkte von 58,2 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Im Zuge des ersten Ausweises war ein Indexrückgang auf 57,9 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten im Mittel mit einer Bestätigung des ersten Ausweises gerechnet.

Zahl der deutschen Arbeitslosen sinkt auch im November

Am Arbeitsmarkt in Deutschland ist es im November entgegen den Erwartungen in saisonbereinigter Rechnung zu einem weiteren deutlichen Rückgang der Arbeitslosigkeit gekommen. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) berichtete, sank die Arbeitslosenzahl bereinigt um saisonale Einflüsse gegenüber Oktober um 39.000 Personen. Damit sind nun 2,699 Millionen Menschen ohne Beschäftigung. Volkswirte hatten hingegen einen Anstieg um 10.000 Personen erwartet.

ING: Zunehmende Kurzarbeit in Deutschland Warnzeichen

ING warnt davor, die gute Entwicklung des deutschen Arbeitsmarkts im November allzu stürmisch zu bejubeln. "Die steigende Zahl der Kurzarbeiter und der längerfristige Einfluss des zweiten Lockdowns sprechen gegen zu viel Optimismus", schreibt ING-Diba-Chefvolkswirt Carsten Brzeski in seinem Kommentar. Er weist darauf hin, dass die Zahl der Anträge auf Kurzarbeit im November auf 537.000 (Oktober: 96.000) gestiegen sei, wobei nicht alle Anträge genehmigt würden.

Altmaier: Wirtschaftserholung im dritten Quartal war "bilderbuchmäßig"

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sieht eine "bilderbuchsmäßige" Erholung der deutschen Wirtschaft in der aktuellen Corona-Pandemie. Dennoch sei noch nicht ausgemacht, wer am Ende der Covid-19-Krise als wirtschaftlicher Gewinner dastehen werde. Wichtig sei es daher, dass die Wirtschaft die Digitalisierung vorantreibe, sagte Altmaier beim Digital-Gipfel der Bundesregierung. Der Digitalverband Bitkom mahnte unterdessen, dass Deutschland Nachholbedarf habe und das Momentum der Corona-Krise für einen Digitalisierungsschub genutzt werden sollte.

Scholz: Finanzminister wollen Plan für Kapitalmarktunion beschließen

Die Finanzminister der Europäischen Union (EU) wollen nach Angaben von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) bei einer Videokonferenz einen Plan für die langfristige Vertiefung der europäischen Kapitalmarktunion beschließen. Bei dem Treffen stünden eine "faire und effektive Besteuerung der Wirtschaft" und die Weiterentwicklung der Kapitalmarktunion auf der Agenda, sagte Scholz bei einem Statement vor Beginn der Sitzung.

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Nov 49,6 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Nov PROG: 49,1

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Okt war 51,3

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Nov 51,5

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Nov PROG: 52,0

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Okt bei 53,8

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Nov 55,6

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Nov PROG: 55,2

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Okt war 53,7

