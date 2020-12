Mainz (ots) - "Report Mainz" bringt am heutigen Dienstag, 1. Dezember 2020, ab 21:45 Uhr im Ersten voraussichtlich folgende Beiträge:· Kaum Schutz - Durchlässige FFP2-Masken in Kliniken und Apotheken· Folgen der Pandemie - Einsamkeit in Corona-Zeiten· Beschimpft und bedroht -Corona-Leugner schikanieren Gesetzesvertreter· Abschalteinrichtungen beim Golf 7 - Neue Hinweise im VW-DieselskandalModeration: Fritz FreyInformationen auch auf: https://www.swr.de/report (https://www.swr.de/report/-/id=13839326/4p15ri/index.html)Bei Fragen wenden Sie sich bitte an "Report Mainz", Tel. 06131 929 33351 oder -33352.Newsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletterOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/4779195