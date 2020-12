London und Cupertino, Kalifornien (ots/PRNewswire) - SUSE, ein weltweit führender Anbieter von Open Source-Innovationen, gab heute den Abschluss seiner Übernahme von Rancher Labs, dem Marktführer im Bereich Kubernetes-Management, bekannt. Das neu entstandene Unternehmen vereint ein erstklassiges Linux-Betriebssystem, eine marktführende Kubernetes-Managementplattform und eine Vielzahl wegweisender Edge Computing Fähigkeiten, mit denen Unternehmenskunden, überall und zu jeder Zeit, innovativer sein können."Unsere Kunden haben deutlich gemacht, dass sie leistungsstarke, zuverlässige Spitzentechnologien benötigen, um ihre Unternehmenstransformation zu beschleunigen", so Melissa Di Donato, CEO von SUSE. "Wir haben in der Vergangenheit innovative Lösungen geliefert, die die Bedürfnisse von Unternehmen vorausschauend erkennen, und heute werden wir mit Rancher wieder Geschichte schreiben. Durch unseren leistungsstarken, modularen Ansatz für Open Source-Software können sich unsere Kunden auf Zuverlässigkeit und unübertroffene Agilität verlassen, um überall innovativ zu sein - vom Rechenzentrum, über die Cloud bis zur Edge und darüber hinaus."Innovationen überall - durch "The Power of Many"SUSE und Rancher bieten in Zusammenarbeit mit der breitgefächerten Open Source-Community das Beste an Innovation und Stabilität für Unternehmen.SUSE wird definiert durch seine starke 28-jährige Geschichte sowie sein Engagement für Open Source-Innovationen und steht für unternehmenskritische Anwendungen und Systeme. SUSE Technologie ist weltweit in vielen Bereichen ein integraler Bestandteil, zum Beispiel in Automobilen und medizinischen Geräten. Rancher wurde kürzlich in The Forrester Wave zu einem der führenden Unternehmen im Bereich Multicloud Container Development Plattformen ernannt1. Das Unternehmen liefert Open Source-Software, die Unternehmen die Implementierung, das Management und die Skalierung von Kubernetes ermöglicht - in jeder beliebigen Infrastruktur im Rechenzentrum, in der Cloud, in Unternehmensniederlassungen und Edge Netzwerken.Das gleichermaßen große Engagement von Rancher für die Open Source-Gemeinschaft wird durch die Unterstützung mehrerer Kubernetes-Distributionen und Betriebssysteme untermauert. Ohne Vendor-Lock-in und Einschränkungen an welchem Ort die Datenverarbeitung erfolgen soll, können Unternehmen nahtlos in ihrem gesamten Unternehmen Innovationen einführen, von Edge-to-Core-to-Cloud. Gemeinsam werden die beiden Firmen Lösungen entwickeln, die der heutigen Komplexität für Unternehmen gerecht werden und den Schwerpunkt auf neue Innovationen im Edge Computing legen."Ich wusste, dass SUSE das richtige Unternehmen für uns ist, weil wir gemeinsam das gleiche Ethos, Leitlinien und Philosophie teilen, mit dem Ziel, den Wert von Open Source für führende Unternehmen zu steigern", so Sheng Liang, ehemaliger CEO von Rancher und seit heute neuer President of Engineering and Innovation bei SUSE. "Gemeinsam sind wir entschlossen, einen maßgeblichen Einfluss auf das Unternehmensgeschäft auf der ganzen Welt zu nehmen. Wir werden jeden einzelnen Kunden bei der Navigation durch Cloud-Lösungen und der Modernisierung seiner Infrastruktur auf die Weise unterstützen, die für seine Abläufe sinnvoll ist."Die 'Offenheit' zu 'Open Source' zurückbringenDas gemeinsame Engagement für den Open Source-Gedanken und die breitgefächerte Community hat die unabhängigen Unternehmen zusammengeführt. Dadurch wird sich SUSE hervorheben, wenn IT-Entscheider weltweit ihre Möglichkeiten zur Transformation ihrer Geschäfte evaluieren.Gemeinsame Kunden und Partner von SUSE und Rancher sind sich darüber einig:"Einige Open Source-Unternehmen sind offener als andere. Meiner Erfahrung nach sind SUSE und Rancher gute Beispiele. Sie sind bereit und in der Lage Technologielösungen zu implementieren und zu warten, die wirklich auf die Anforderungen unseres Geschäfts zugeschnitten sind, und das ist unglaublich erfrischend." - Frank Strecker, SVP, Public Cloud Managed Services and Big Data bei T-Systems."Wir müssen im Rechenzentrum und in der Cloud innovativ sein, und um agil zu bleiben, können wir uns nicht auf einen einzigen, schweren vertikalen Stack festlegen. Nur SUSE und Rancher bieten einen wirklich offenen Ansatz für Open Source Software, der auf die sich ständig weiterentwickelnden, digitalen Bedürfnisse der Bürger in Großbritannien schnell und konsistent reagieren kann." - Jason Daniels, CTO, Law & Order Portfolio bei Fujitsu.Melissa Di Donato unterstreicht diese Punkte: "Nur SUSE und Rancher werden die Vision und das Fachwissen bereitstellen, um die Zukunft von Unternehmen maßgeblich mitzugestalten. Unser unabhängiger Ansatz bietet Kunden heute die Flexibilität, ihre Workflow-Herausforderungen zu bewältigen, und die Freiheit, ihre IT-Strategie und Lösungen für morgen weiterzuentwickeln."SUSE veröffentlichte gestern die Ergebnisse seines erfolgreichen vierten Quartals mit einem anhaltendem globalen Wachstum. Die Buchungen von Cloud-ACV (jährlicher Vertragswert) florierten weiterhin mit einem Wachstum von 87 Prozent und erreichten somit 15 aufeinanderfolgende Quartale mit einem jährlichen Anstieg des Cloud-ACV. SUSE verzeichnete außerdem einen Anstieg von 21 Prozent im Jahresvergleich bei Kundenaufträgen im Wert von mehr als 1 Million US-Dollar.Über SUSESUSE ist weltweit führend auf dem Gebiet echter Open Source-Innovation und arbeitet gemeinsam mit Partnern, Communities und Kunden, um robuste Open Source-Softwarelösungen bereitzustellen und zu unterstützen. Die marktführenden Linux-, Kubernetes-, Container- und Cloud-Angebote von SUSE ermöglichen es Kunden, überall innovativ zu sein - vom Rechenzentrum über die Cloud bis hin zur Edge und darüber hinaus. SUSE bringt die "Offenheit" zurück in Open Source und Kunden haben so die Flexibilität, heute Herausforderungen im Bereich Innovation zu bewältigen und die Freiheit, ihre Strategie und Lösungen für morgen weiterzuentwickeln.Weitere Informationen: www.suse.com.Zukunftsbezogene AussagenAlle Aussagen in dieser Pressemitteilung über zukünftige Erwartungen, Pläne und Aussichten des Unternehmens, einschließlich Aussagen, die die Wörter "Ziele", "Zielsetzungen", "wird", "glaubt", "geht davon aus", "plant", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke enthalten, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen und sollten mit Vorsicht gelesen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen, einschließlich der Wettbewerbslandschaft, der Entwicklung von Kundengeschäften, der Abhängigkeit von Kundenbeziehungen, des Managements von Wachstum und Akquisitionen, der Möglichkeit unentdeckter Softwareprobleme, der Risiken der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und des wirtschaftlichen Abschwungs, des Preisdrucks und der Nutzbarkeit des Internets. Darüber hinaus stellen alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen Ansichten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung dar, und diese Ansichten können sich ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Änderungen und sollten nicht so verstanden werden, dass sie die Ansichten des Unternehmens zu einem anderen Zeitpunkt als dem Datum dieser Pressemitteilung wiedergeben.1 The Forrester Wave: Multicloud Container Development Platforms, Q3 2020Logo - https://mma.prnewswire.com/media/224623/suse_logo.jpgPressekontakt:Sara Stephenssara.stephens@suse.comOriginal-Content von: Suse Linux AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/30901/4779220