Ohne Agenda ins Jahresgespräch gehen? Sinnvoll ist das nicht. Wir verraten, worüber ihr euch vorher Gedanken machen solltet und was zielführende Fragen an die Vorgesetzten sind. Das jährlich stattfindende Mitarbeitergespräch ist ein wichtiges Instrument für Angestellte, um vom Vorgesetzten eine Rückmeldung zu getaner Arbeit und dem persönlichen Entwicklungsstand einzuholen. Doch mindestens genauso wichtig ist es, aus dem Gespräch wichtige Schlussfolgerungen für das kommende Jahr zu ziehen - im besten Fall so konkret wie möglich: fünf Ratschläge, die euch helfen, mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...