VANCOUVER, British Columbia, 1. Dezember 2020 - Endeavour Silver Corp. (https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/) (NYSE: EXK) (TSX: EDR) gibt bekannt, dass im Rahmen der Explorationsbohrungen in den Erzgangsystemen Melladito und San Bernabe in der Mine Bolanitos im mexikanischen Bundesstaat Guanajuato nach wie vor eine hochgradige Gold-Silber-Mineralisierungen durchörtert wird. Seit der Wiederaufnahme der Bohrungen im Juni wurden insgesamt 22 Löcher gebohrt; in 11 Löchern und 22 mineralisierten Abschnitten wurden hohe Erzgehalte mit förderwürdigen Mächtigkeiten ermittelt (siehe Längsschnitt durch Melladito hier).

Zu den wichtigsten Entdeckungen zählen die folgenden Durchschneidungen entlang des Erzgangs Melladito:

- Loch BN-58: 12,76 Gramm Gold pro Tonne (g/t) und 55 g/t Silber auf 4,5 Meter (m) wahrer Mächtigkeit (1.076 g/t oder 31,4 Unzen pro Tonne (opT) Silberäquivalent (AgEq) auf 14,8 Fuß (ft) (Silber-Gold-Verhältnis 80: 1), einschließlich 0,4 m mit 43,5 g/t Gold und 171 g/t Silber (3.651 g/t AgEq oder 106,4 opT auf 1,3 ft);

- Loch BN-52: 0,51 g/t Gold und 491 g/t Silber auf 2,7 m wahrer Mächtigkeit (531 g/t oder 15,5 opT AgEq auf 8,9 ft), einschließlich 0,4 m mit 1,74 g/t Gold und 2.220 g/t Silber (2.359 g/t AgEq oder 68,8 opT auf 1,3 ft);

In den Bohrlöchern BN-40, 42, 57 wird die Mineralisierung im Erzgang Melladito in Richtung Norden sowie in der Tiefe erweitert; in den Bohrlöchern 50, 52, 58 wird die Mineralisierung im Erzgang Melladito in Richtung Osten und im oberflächennahen Bereich erweitert und möglicherweise eine Verbindung zu den Abbaubereichen bei San Pablo hergestellt; in den Bohrlöchern 45, 47 wird die Mineralisierung im Erzgang Melladito um weitere 200 m in nördlicher Richtung auf der anderen Seite der Schächte San Ramon und Providencia ausgedehnt. Die Mineralisierungszone Melladito ist aktuell 200 m lang und über 250 m tief und sowohl in der Tiefe als auch in nördlicher Richtung offen.

Die ersten drei Löcher wurden entlang des Erzgangsystems San Bernabe gebohrt; die besten Ergebnisse finden sich in Bohrloch BN-59, wo 7,91 g/t Gold und 12 g/t Silber auf 2,7 m wahrer Mächtigkeit (645 g/t AgEq oder 18,8 opT auf 8,9 ft) durchteuft wurden.

Die Bohrergebnisse sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst:

Bohrloch Struktur von Echte Mächtigkeit Au Ag AgEq (m) (m) (gpt) (gpt) (gpt) BN-40 Melladito 272,80 1,6 0,64 79 131 Inklusive 272,80 0,9 0,57 132 177 FW Medallito 292,40 4,4 3,88 5 316 Inklusive 294,50 0,4 12,90 14 1.046 BN-42 Melladito 296,90 4,3 3,70 8 304 Inklusive 298,15 0,4 7,82 10 636 FW Melladito 334,55 1,9 2,12 5 174 Inklusive 336,85 0,6 3,76 6 307 BN-44 San Ignacio? 151,00 1,5 0,23 163 181 Inklusive 154,45 0,1 1,34 784 891 BN-45 Melladito 60,40 2,0 0,10 110 118 Inklusive 63,15 0,3 0,15 253 2.65 Melladito 67,55 1,0 0,28 260 282 Inklusive 68,55 0,4 0,66 660 713 San Ignacio? 111,25 2,6 1,90 357 509 Inklusive 111,25 0,7 3,73 1.085 1.383 BN-47 Melladito 86,95 7,6 0,73 213 272 Inklusive 93,25 0,4 1,13 713 803 FW Melladito 103,75 3,5 0,17 12 25 San Ignacio 167,45 5,1 1,48 243 361 Inklusive 171,10 0,3 4,30 615 959 BN-50 HW Melladito 174,30 1,2 0,89 506 577 Inklusive 175,10 0,4 2,01 1.390 1.551 Melladito 180,05 2,7 3,37 110 380 Inklusive 180,30 0,6 8,47 236 914 Bolanitos-San Miguel? 220,60 2,5 5,52 20 464 Inklusive 222,35 0,3 14,50 18 1.178 Bolanitos-San Miguel? 237,50 0,7 5,70 1.226 1.682 Inklusive 237,50 0,2 15,95 3.460 4.736 BN-52 Melladito 212,50 2,7 0,51 491 531 Inklusive 214,75 0,4 1,74 2.220 2.359 BN-56 FW Melladito 323,25 1,5 2,24 3 182 Inklusive 323,25 0,3 9,87 11 801 BN-57 Melladito 283,10 3,7 3,89 4 315 Inklusive 287,50 0,5 20,40 21 1.653 FW Melladito 300,70 1,1 2,01 4 165 Inklusive 300,70 0,5 3,09 5 252 BN-58 Melladito 52,00 2,5 0,83 218 285 Inklusive 52,60 0,3 1,90 723 875 Bolanitos 101,80 1,1 2,06 89 254 Inklusive 102,25 0,4 5,48 217 655 Bolanitos 114,70 4,5 12,76 55 1.076 Inklusive 116,20 0,4 43,50 171 3.651 BN-59 San Bernabe 106,55 2,7 7,91 12 645 Inklusive 108,60 0,4 9,96 19 816

Silberäquivalente werden in einem Verhältnis von 8 0:1 Silber: Gold berechnet. Alle Mächtigkeiten sind geschätzte tatsächliche Mächtigkeiten.

Qualifizierte Person und QA/ QC - Godfrey Walton, M.Sc., P.Geo., President von Endeavour, ist die sachkundige Person, die diese Pressemitteilung geprüft und genehmigt sowie die Bohrprogramme in Mexiko beaufsichtigt hat. Zur Überwachung der Integrität aller Untersuchungsergebnisse wird ein Qualitätskontrollprogramm mit Referenzstandards, Leer- und Doppelproben verwendet. Alle Proben werden in der örtlichen Außenstelle geteilt und an SGS Labs verschickt, wo sie getrocknet, zerkleinert, geteilt und 250 Gramm Zellstoffproben für die Analyse vorbereitet werden. Gold wird durch eine Brandprobe mit einem Atomabsorptionsabschluss (AA) und Silber durch Königswasseraufschluss und ICP-Abschluss, Überschreitungen der Grenzwerte durch Brandprobe und gravimetrischen Abschluss bestimmt.

Über Endeavour Silver - Endeavour Silver Corp. ist ein mittelgroßes Edelmetall-Bergbauunternehmen, das drei hochgradige Untertage-Silber-Gold-Minen in Mexiko besitzt und betreibt. Endeavour treibt derzeit das Minenprojekt Terronera zu einer Erschließungsentscheidung voran und erkundet sein Portfolio an Explorations- und Erschließungsprojekten in Mexiko und Chile, um sein Ziel, ein führender Senior-Silberproduzent zu werden, zu erleichtern. Unsere Philosophie der sozialen Integrität des Unternehmens schafft Wert für alle Interessengruppen.

