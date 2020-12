DJ MÄRKTE USA/Wall Street zum Start mit neuen Rekordhochs

NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem verhaltenen Wochenbeginn zeigt sich die Wall Street am Dienstag zu Handelsbeginn mit Aufschlägen. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite markierten sogleich neue Rekordhochs.

Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,9 Prozent auf 29.900 Punkte, der S&P-500 rückt ebenfalls 0,9 Prozent vor. Für den Nasdaq-Composite geht es um 0,6 Prozent nach oben.

Erneut gute Nachrichten gibt es zu Corona-Impfstoffen. So hat Moderna wie bereits angekündigt die Zulassung seines Impfstoffes in den USA und der EU beantragt. Auch Pfizer und Biontech haben einen Antrag auf bedingte Zulassung ihres Impfstoffes bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) eingereicht. In den USA und in Großbritannien hatten sie bereits eine Genehmigung beantragt. Die Moderna-Aktie rückt um rund 15 Prozent nach oben. Für Pfizer geht es um 3,2 Prozent aufwärts, Biontech legen 1,0 Prozent zu.

"Die Stimmung am Markt ist recht optimistisch", so Eric Barthalon, globaler Leiter des Kapitalmarkt-Researchs der Allianz. Die Märkte haben die Nachricht positiv aufgenommen, dass die Impfstoffe früher als erwartet zur Verfügung stehen.

Stützend dürften zudem gute Konjunkturdaten aus China wirken. Dort kletterte der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im November auf den höchsten Stand seit zehn Jahren.

Am Nachmittag (16.00 Uhr MEZ) dürften sich die Blicke der Anleger vor allem auf die Aussagen des Fed-Präsident Jerome Powell zur Corona-Krise vor einem Senatsausschuss richten. Von Marktteilnehmern wird erwartet, dass der Notenbankchef einmal mehr die Notwendigkeit eines neuen staatlichen Konjunkturprogramms für die angeschlagene US-Wirtschaft anmahnt.

Einblicke in den Zustand der Wirtschaft dürften kurz nach der Startglocke die Veröffentlichung des Markit-Einkaufsmanagerindexes für das verarbeitende Gewerbe für November in zweiter Lesung bieten, gefolgt von dem ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe, ebenfalls für November. Zudem werden Oktober-Daten zu den Bauausgaben vorgelegt. Erst nach Börsenschluss stehen die API-Daten zu den US-Rohöllagerbeständen auf der Agenda.

Zoom nach guten Zahlen mit Gewinnmitnahmen

Apple und Amazon haben eine Kooperation bei der App-Entwicklung vereinbart. Amazon will mit seiner Cloud-Sparte AWS den App-Entwicklern Zugang zu Apple-Computern geben. Dort sollen die Softwareentwickler ihre Anwendungen programmieren und testen können. Apple rücken 1,7 Prozent vor, für die Amazon-Aktie geht es um 0,1 Prozent nach oben.

Exxon Mobil legen 3,1 Prozent zu. Der Ölkonzern schraubt seine Investitionsausgaben zurück. Kommendes Jahr sollen nur noch 19 Milliarden Dollar oder weniger investiert werden und danach bis 2025 nur noch 20 bis 25 Milliarden Dollar jährlich. Zuvor hatte die Planung auf jährlich über 30 Milliarden Dollar gelautet. Zugleich kündigte das Unternehmen für das vierte Quartal Wertberichtigungen an.

Alcoa verbessern sich um 5,2 Prozent. Der Aluminiumverhütter will sein Aluminium-Walzwerk in Warrick an Kaiser Aluminium veräußern und sieht den Verkaufserlös bei 670 Millionen Dollar. Das Hüttenwerk in Warrick soll aber weiter im Konzern verbleiben. Die Kaiser-Aktie gewinnt 6,8 Prozent.

Zoom verlieren 13,2 Prozent. Die Drittquartalszahlen des Anbieters von Technologie für Bildtelefonie und Videokonferenzen fielen klar besser als gedacht aus. Auch der Ausblick schlug die Marktschätzungen. Das Unternehmen hat stark von dem Trend zum Homeoffice profitiert, woraufhin die Aktie im laufenden Jahr kräftig zugelegt hat, was Anleger nun dazu verleitet, aufgelaufene Gewinne einzustreichen.

Euro stabil über 1,19-USD-Marke

Am Devisenmarkt notiert der Euro etwas fester zum Dollar bei 1,1977 nach 1,1946 Dollar am Montagabend. Der Dollar-Index gibt 0,2 Prozent nach, belastet von den guten Wirtschaftsdaten aus China und den Impfstoff-Hoffnungen, die den Greenback als vermeintlich sicheren Devisenhafen für Anleger unattraktiver machen.

Die Ölpreise geben moderat nach. Hier richten sich die Blicke auf das Opec-Treffen, wo weiter um die künftige Förderpolitik gerungen wird. Für etwas Verunsicherung könnten Meldungen sorgen, dass die Entscheidung über eine Verlängerung der bestehenden Förderkürzungen auf den Donnerstag vorschoben wurde, wenn sich das Öl-Kartell mit den nicht zur Opec gehörenden Förderländern um Russland (Opec+) trifft. Die US-Sorte WTI gibt 0,7 Prozent nach auf 45,00 Dollar, Brent notiert 0,3 Prozent leichter bei 47,72 Dollar.

Gold ist indessen gefragt. Die Feinunze notiert 1,8 Prozent höher bei 1.809 Dollar, gestützt vom schwächeren Dollar.

Die US-Anleihen geben nach. Die Rendite zehnjähriger Papiere steigt bei sinkenden Notierungen um 4,8 Basispunkte auf 0,89 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 29.899,86 0,88 261,22 4,77 S&P-500 3.652,64 0,86 31,01 13,06 Nasdaq-Comp. 12.273,96 0,62 75,23 36,79 Nasdaq-100 12.349,86 0,66 81,54 41,41 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,16 1,6 0,14 -104,6 5 Jahre 0,39 3,5 0,36 -153,0 7 Jahre 0,65 4,0 0,61 -159,4 10 Jahre 0,89 4,8 0,84 -155,4 30 Jahre 1,63 5,9 1,57 -144,0 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 08:37 Uhr Mo, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1977 +0,38% 1,1972 1,1946 +6,8% EUR/JPY 125,16 +0,52% 124,89 124,65 +2,7% EUR/CHF 1,0842 +0,05% 1,0851 1,0827 -0,1% EUR/GBP 0,8981 +0,31% 0,8945 0,8956 +6,1% USD/JPY 104,48 +0,12% 104,38 104,35 -4,0% GBP/USD 1,3336 +0,04% 1,3382 1,3340 +0,6% USD/CNH (Offshore) 6,5656 -0,22% 6,5528 6,5826 -5,8% Bitcoin BTC/USD 19.042,75 -2,39% 19.464,50 19.506,56 +164,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,00 45,34 -0,7% -0,34 -19,7% Brent/ICE 47,72 47,88 -0,3% -0,16 -21,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.809,01 1.777,07 +1,8% +31,94 +19,2% Silber (Spot) 23,56 22,75 +3,5% +0,81 +32,0% Platin (Spot) 990,83 967,43 +2,4% +23,40 +2,7% Kupfer-Future 3,49 3,42 +2,0% +0,07 +23,5% ===

