Neue Anleihe aus dem Bio Healthcare-Bereich - die Belano Medical AG mit Sitz in Hennigsdorf bei Berlin begibt per Privatplatzierung eine fünfjährige Wandelanleihe (ISIN: DE000A3H2UW2) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Der Zinskupon beträgt satte 8,25% p.a. (Auszahlung jährlich am 14. Dezember). In einer ersten Tranche soll im Dezember ein Platzierungsvolumen von rund 4 Mio. Euro eingesammelt werden.

Belano-Wandelanleihe 2020/25

Die Zeichnungsfrist für das Private Placement mit einer Mindestzeichnung von 100.000 Euro beginnt am 1. Dezember 2020. Die Anleihe soll ab dem 14. Dezember 2020 (Valuta) im Open Market der Börse Frankfurt handelbar und damit notiert sein. Ein "Handel per Erscheinen" ist bereits ab dem 8. Dezember 2020 vorgesehen.

Die Ausstattung der Wandelanleihe berücksichtigt einen optionalen Börsengang (IPO) oder einen Verkauf (Exit) des ...

