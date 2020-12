Hamburg (ots) - Die innovative Cocktail-Pod-Lösung ist ab Oktober bei Amazon erhältlich und macht die Cocktail-Kreation mit BACARDÍ® Rum an der eigenen Hausbar noch einfacher.Bacardi, das weltweit größte Spirituosenunternehmen in Privatbesitz, präsentiert die neuen TWISTAILS® Cocktailkapseln, mit denen Cocktailliebhaber in die Rolle eines professionellen Barkeepers schlüpfen und ihre eigenen hochklassigen Cocktails zu Hause kreieren können."Weil immer mehr Menschen auf der Suche nach Convenience- und Home-Entertainment-Lösungen sind, haben wir uns gefragt, wie Bacardi sein Know-how als eines der weltweit führenden Spirituosenunternehmen nutzen kann, um ein Produkt für den Spirituosenmarkt zu entwickeln, das einer solchen Lösung entspricht. So war die Idee für TWISTAILS® geboren", erklärt Ankush Manchanda, Digital & Ecommerce Director bei Bacardi.Die Pods sind so konzipiert, dass sich Lieblingscocktails in kürzester Zeit mit wenig Aufwand zubereiten lassen: TWISTAILS® Shaker mit Wasser und Eis befüllen, das Sieb und den gewünschten Cocktail-Pod befestigen, gut shaken, et voilà - fertig! Das Besondere: Es werden keine zusätzlichen Geräte benötigt. "Mit der Einführung von TWISTAILS® wollten wir eine Lösung anbieten, die zeigt, dass man weder ein aufwendiges Set-up noch unzählige Zutaten braucht, um zu Hause Cocktails in Bar-Qualität herzustellen", so Manchanda.TWISTAILS® werden in drei Varianten für echte Rum-Cocktail-Klassiker auf Basis des BACARDÍ® Carta Blanca erhältlich sein: BACARDÍ® Mojito, BACARDÍ® Erdbeer-Daiquiri und BACARDÍ® Rum-Punsch, die sich alle perfekt für jede Jahreszeit eignen.Die innovativen Cocktailkapseln beinhalten eine Doppelkammer, die jedes Mal aufs Neue für ein frisches Cocktail-Erlebnis sorgt. Die Kammern sind mit BACARDÍ®-Rum und natürlichen Aromen gefüllt, bieten also die perfekten Zutaten für großartige Cocktails auf Gartenpartys, Grillfesten oder beim Picknick. Sowohl die Kapseln auch als ihre Verpackung sind zu 100 Prozent recycelbar.TWISTAILS® sind ab Oktober bei Amazon in Großbritannien und Deutschland erhältlich, zunächst mit BACARDÍ® Rum Cocktails, später mit weiteren Marken aus dem Bacardi Portfolio. Das Starterset, bestehend aus dem TWISTAILS® Shaker aus Edelstahl, einem Sieb sowie sechs Pods (zwei von jedem Cocktail), gibt es zum empfohlenen Verkaufspreis von 29,99 Euro. Ein Nachfüllpack mit sechs einzelnen Cocktail-Pods ist zum UVP von 24,99 Euro erhältlich.Der Alkoholgehalt der Kapseln liegt je nach Cocktail zwischen 38,1 und 43,7 Vol.-%. Jede Packung enthält sechs Pods zu je 50 ml. Die fertigen Cocktails (120 ml) haben einen Alkoholgehalt von 9,5 bis 10,9 Vol.-%.Weitere Informationen zu BACARDÍ® Rum und Cocktailrezepte finden Sie auf www.BACARDI.com (http://www.BACARDI.com).Die Marke BACARDÍ ist Teil des Portfolios von Bacardi Limited mit Hauptsitz in Hamilton, Bermuda. Bacardi Limited gehört zu der Bacardi Unternehmensgruppe einschließlich der Bacardi International Limited.VERANTWORTUNGSVOLLER GENUSS AB 18 JAHREN.TWITAILS, BACARDÍ, DAS FLASCHENDESIGN UND DAS FLEDERMAUSBILD SIND EINGETRAGENE MARKEN DER BACARDI & COMPANY LIMITEDPressekontakt:Lea Alesc/o Ogilvy Public Relations GmbH+49 211 49700 236lea.ales@ogilvy.comOriginal-Content von: BACARDI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113033/4779378