Berlin (ots) - Menschen mit und ohne HIV aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Selbsthilfe und Prävention bringen ihre Botschaften zum 1.12. auf den Punkt."Ich gehe diesen Schritt, um der Menschheit zu zeigen: Ihr braucht keine Angst zu haben. Hier ist ein 22-jähriger schwuler Typ mit HIV aus dem Ruhrgebiet, der lebt einfach sein Leben und kann das auch."Dejan, 22, Altenpflegeschüler aus Essen über seinen ersten öffentlichen Auftritt als HIV-positiver Protagonist in der Gemeinschaftsaktion "Leben mit HIV - anders als du denkst" der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, der Deutsche AIDS-Stiftung und der Deutschen Aidshilfe. https://www.welt-aids-tag.de/aktion/dejan/interview/"Ich rede drüber: HIV ist unter Therapie nicht übertragbar."Ibrahim, 34, aus Köln, macht Prävention auf Youtube und ist Protagonist der Kampagne wissenverdoppeln der Deutsche Aidshilfe. Bisher weiß nur rund ein Fünftel der Bevölkerung, dass HIV unter Therapie nicht mehr übertragbar ist. Dabei kann diese Botschaft Berührungsängste abbauen und bedeutet viel Erleichterung für Menschen mit HIV und ihre Partner_innen.https://ots.de/LLJy6M , www.wissen-verdoppeln.hiv (http://www.wissen-verdoppeln.hiv)"Die Würde des HIV-positiven Menschen ist unantastbar. Wir müssen noch sehr viel mehr tun gegen die Alltagsdiskriminierung."Bundestagsvizepräsidentin Claudia Rothhttps://ots.de/a2h8Y6"Wir im Bundesgesundheitsministerium wollen ein Klima, das Menschen mit HIV unterstützt und sie einfach Kolleginnen und Kollegen wie alle anderen sein lässt - bei uns im Ministerium, in unseren Behörden, aber auch im Gesundheitswesen insgesamt."Bundesgesundheitsminister Jens Spahn anlässlich der Unterzeichnung der Arbeitgeber_innen-Deklaration positivarbeiten der Deutschen Aidshilfehttps://ots.de/SCQoTa"Respekt ist für uns selbstverständlich. HIV ist ein Teil der Vielfalt, die wir leben."Ernesto Marinelli, Senior Vice President bei SAP. SAP ist Teil der Initiative positivarbeiten, www.positiv-arbeiten.de (http://www.positiv-arbeiten.de)"Meine Unternehmensführung steht voll hinter positivarbeiten. Das ermutigt mich und viele andere."Axel Wedler, HIV-positiver Senior Manager bei IBMhttps://ots.de/mHc9AP"Unser Problem ist die Hausarbeit - nicht HIV."Johanna, 30, aus Bielefeld. Sie ist HIV-positiv und lebt mit ihrem HIV-negativen Mann Simon und zwei Katzen zusammen. Ihre HIV-Therapie schützt auch Simon vor einer Übertragung.https://www.welt-aids-tag.de/aktion/johanna/"Wir brauchen weiterhin Aufklärung der Bevölkerung zu den positiven Folgen der HIV-Therapie sowie eine mediale Verbreitung vorurteilsfreier Erzählungen vom Leben mit HIV."Dr. Janine Dieckmann, wissenschaftliche Projektleiterin beim Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft anlässlich der Veröffentlichung erster Ergebnisse einer Studie zur Diskriminierung von Menschen mit HIV, positive stimmen 2.0.https://ots.de/avqnuj"Die Corona-Epidemie darf nicht dauerhaft die Maßnahmen gegen HIV behindern."Sven Warminsky, Vorstand der Deutschen Aidshilfe, über Versorgungslücken bei HIV-Tests durch überlastete Gesundheitsämter. International droht Corona die Anstrengungen gegen HIV zurückzuwerfen; es ist mit mehr Toten und mehr Infektionen zu rechnen.https://ots.de/J6STrc"Dieser Welt-Aids-Tag ist wie kein anderer. Covid-19 bedroht die Fortschritte, die die Welt bezüglich Gesundheit und Entwicklung in den letzten 20 Jahren gemacht hat, einschließlich der Errungenschaften die wir gegen HIV erreicht haben. Wie alle Epidemien verschärft es die Ungleichheiten, die es schon gibt."UNAIDS-Geschäftsführerin Winnie Byanyimahttps://ots.de/f5d6jNhttps://ots.de/wilH5o