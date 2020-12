BioNTech SE (ISIN: US09075V1026) initiierte eines von mittlerweile mehr als 100 Impfstoffprojekten gegen "SARS-CoV-2" oder Covid-19 oder wie im allgemeinen Sprachgebrauch "den Corona Virus" - und scheint der ERSTE zu werden. Seit rund 10 Tagen liegt schon der Antrag auf Notfallzulassung bei der FDA und jetzt hat man auch den EMA-Antrag auf bedingte Zulassung fertig und eingereicht.Mit der eMAw ar man schon im Vorfeld in einem sogenannten rollierenden Verfahren in engem Kontakt - alles im Bestreben keine Zeit zu verlieren. ZULASSUNG NOCH IN DIESEM JAHR möglich, also eher als selbst Optimisten noch ...

