Shanghai (ots/PRNewswire) - Quectel (https://www.quectel.com/) Wireless Solutions hat heute bekanntgegeben, das LTE-IoT-Modem Qualcomm® 212 von Qualcomm Technologies, Inc. in sein BC660K-GL (https://www.quectel.com/product/bc660kgl.htm) integrieren zu wollen. Das BC660K-GL ist ein Hochleistungs-Schmalbandmodul mit IoT-Funktionen, das den LTE-Standard Cat NB2 verwendet. Für das Modul stehen Zertifikate führender internationale Netzbetreiber aus. Es zeichnet sich durch seinen äußerst niedrigen Energieverbrauch aus und unterstützt mehrere Frequenzbänder.Das ultra-kompakte Quectel-Modul misst nur 17,7 x 15,8 x 2,0 Millimeter. Es ist kompatibel mit den Quectel-Modulen GSM/GPRS M66 und NB-IoT BC66. Außerdem bietet es eine flexible und skalierbare Plattform für die Migration von GSM/GPRS zu NB-IoT-Netzwerken.Da NB-IoT-Netzwerke aktuell global ausgerollt werden, setzen immer mehr IoT-Anwendungen auf die Technologie. Quectel hat darauf mit dem Modul BC660K-GL reagiert. Der Betrieb unterstützt damit die Chip-Hersteller, die große Produktionskapazitäten abdecken müssen - bei straffen Kostenkalkulationen und Effizienzvorgaben."Es freut uns sehr, dass das LTE-IoT-Modem Qualcomm 212 demnächst Teil unseres BC660K-GL-Moduls ist", so Neset Yalcinkaya, stellvertretender Produktleiter bei Quectel Wireless Solutions. "Das vielseitige Modul besticht durch seine Leistung und seinen niedrigen Verbrauch. Unsere Teams arbeiten mit Qualcomm Technologies an der Zertifikation der Module durch die globalen Netzbetreiber. Wir denken, dass wir Anfang 2021 die Markteinführung feiern können.""Der Einbau des LTE-IoT-Modems Qualcomm 212 in das NB-IoT-Modul von Quectel fördert die Entwicklung neuer intelligenter IoT-Geräte und -Anwendungen weltweit", meint dazu Vieri Vanghi, der stellvertretende Produktmanager von Qualcomm Europe, Inc. "Zusammen mit Quectel können wir besser den Bedarf der internationalen Hersteller an energiesparenden, ultra-kompakten und kosteneffizienten IoT-Technologien abdecken."Ab sofort sind auch Beta-Versionen des NB-IoT-Moduls BC660K-GL erhältlich.Mehr dazu auf der Quectel-Website: https://www.quectel.com/infocenter/news/quectel-selects-qualcomm-212-lte-iot-modem-for-integration-into-bc660k-gl-module.htmÜber QuectelQuectel arbeitet mit viel Leidenschaft an der Entwicklung intelligenter und innovativer Geräte für das neue IoT-Zeitalter. Bei dem Unternehmen steht der Kunde an vorderster Stelle. Der Hersteller ist bekannt für seine hochwertigen Mobiltelefon- und GNSS-Module sowie seine herausragenden Support- und Serviceleistungen. Weltweit arbeiten 2.200 Menschen für den Produzenten, der damit in der Branche der IoT-Module der größte seiner Art ist. So ist dafür gesorgt, dass Quectel seine Produkte am schnellsten auf den Markt bringt und das Tempo des technischen Fortschritts vorgibt. Das Unternehmen ist unter der Nummer 603236.SS an der Börse von Shanghai notiert. Seine internationale Führungsriege ist fest entschlossen, das Internet der Dinge in aller Welt zu verbreiten.