Zwei Hunde haben in Mönchengladbach ein Polizeiauto besetzt. Ob diese Aktion als Bewerbung zum Diensthund taugt? Wie bewirbt man sich als Polizeihund? Mit Anschreiben und Lebenslauf könnte es angesichts des Einpfoten-Systems an der Tastatur jedenfalls schwer werden. Vielleicht auch deshalb haben in Mönchengladbach zwei Schäferhunde die Gunst des Augenblicks genutzt...

